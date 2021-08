Hi ha un tipus de persona que sembla haver vingut al món a estar de mal humor. I estar-hi rai, perquè al final és el seu dret i pot estar com li doni la gana, el problema és que el propaga, el socialitza, el converteix en una element tòxic i recurrent que s’apodera d’ambients i contextos. No li agrada res, tendeix a relativitzar-ho tot, i adopta una sort d’aurèola intel·lectual davant qualsevol tema de conversa quan, en la majoria d’ocasions, hi entén molt menys de les coses del que aparenta. Sembla tan segura, determinada i documentada, que crea l’atmosfera adient perquè dubtis sempre de la teva versió abans que de la seva, que sempre ressona com una veritat ancestral malgrat acostumen a ser afirmacions categòriques sense substància real. És un personatge que durant molts anys depenia molt de la paciència aliena per tenir poltrones d’expressió, i segurament per això habitava més a les esferes laborals (era inevitable, com Thanos) que no a les personals, on els criteris per compartir espai sempre són una mica més selectius. Però a l’era moderna, aquesta persona malhumorada ha trobat els faristols que sempre havia somiat per fer-se notar: les xarxes socials. Aquí sí que pot campar sense límits, sense filtres, sense respecte. Algunes de les seves queixes podrien arribar a ser legítimes, i a vegades pot semblar que el seu to té alguna cosa de desassossegant, però en realitat no l’interessa el més mínim despertar empatia ni compartir impressions. El que vol és construir un món maximalista i de mots pirotècnics on es desnaturalitzi el sentit final d’una conversa fins a convertir-la en un monòleg de públic silenciós i complaent. Saben que el món real els faria caure les màscares pel seu prop pes, i per aquest motiu s’amaguen rere avatars sense rostre i interpel·len professionals (de la comunicació, preferentment) amb una virulència forassenyada. Sí, per descomptat que pots passar d’ells, anar a la teva i no fer cas del seu afany de protagonisme, que al final és el que els mou. Però ja tenim el món prou desendreçat i incert com perquè a sobre haguem d’aguantar personatges que esmorzen cafè amb bilis i es dirigeixen a tothom amb supèrbia i paternalisme. Amb la pandèmia, potser perquè hem pres més consciència del valor del temps, cada cop hi ha més gent que té menys paciència amb els emprenyats sistèmics. Segurament perquè ja hem regalat prou minuts i segons al virus, i perquè estar de mal humor, com passa amb gairebé tot, només té sentit quan hi ha motius que s’ho valguin. Tota la resta, pur egocentrisme.