De petit la realitat era explicada de forma elemental i no ens fèiem preguntes perquè ja ens estava bé com els grans, els pares, els capellans i els mestres ho contaven. Si asseguraven que els nostres primers pares van ser Adam i Eva i pel seu mal comportament foren expulsats del paradís terrenal, ja ens semblava bé, perquè alguna en devien fer. Igualment si ens deien categòricament que hi va haver un diluvi universal i que només se salvà la família d’en Noè i totes les espècies animals, els peixos no calia perquè viuen bé en l’aigua, doncs què podíem replicar nosaltres si ni sabíem què era un diluvi universal, per altra banda, la riera del poble es desbordava en les fortes pluges i l’aigua podia ser un perill còsmic indescriptible.

Que un profeta de nom Elies hagués pujat al cel muntat en un carro de foc, no podíem estar-hi en desacord perquè ens mancaven marcs referencials, recursos científics, sobre l’ascens al cel i si els avions patinaven pel firmament, podia molt ben ser que un preferís un carro que qualsevol altre mitjà volador. Si Moisès va baixar enfadat del Sinaí i va rompre el vedell d’or adorat pels seus seguidors i que en la muntanya el deu bíblic se li hagués manifestat, era del tot normal i lògic perquè l’avi d’en Lluís també parla de què escolta veus quan és al bosc i si s’irrita i veu alguna cosa que no li agrada la trenca i esbronca a tothom.

Aquest món religiós fantàstic es complementava amb la màgia del cinema, que també formava part de la nostra educació irreal més fantàsticament verdadera i convincent que el bíblic. Esperàvem amb delit la pel·lícula dels diumenges a la tarda. En el centre Catòlic projectaven dues cintes, la segona, la bona.

El cine es dividia en cine de l’oest o «de tiros», les de pirates, les de riure, de romans, d’espases, de guerra, d’aventures, de por i per les nenes les d’amor. Les més bones les de l’oest amb indis, seguides de les de por i les d’aventures. Coneixem el nom només de dos actors en Gary Cooper, una garantia d’una bona pel·lícula i en John Wayne, el dels cops de puny que sempre aplaudíem. Les nenes volien ser la Romy Sheneider de Sissí Emperadriu.

A set anys, i després d’haver fet la primera comunió, mossèn Josep ens premià portant-nos a veure el mar, vist només en postals i en pel·lícules. Un fet extraordinari a les nostres vides. Quan érem petits els nens ens classificàvem en dues categories de prestigi: els que havien vist el mar i els que havien menjat calamars a la romana.

L’autocar s’enfilà per una carretera que surt de Sant Celoni, passà per Vallgorguina, i descendeix vers Arenys de Mar. A la baixada un nen cridà «El mar, el mar»! Efectivament allà al fons s’estenia una gran superfície líquida blavosa sense arbres, turons, ni muntanyes, completament plana. A la platja ens adreçàrem corrents cap al mar, paràrem en sec perquè una alçada ona recaragolant-se venia contra nosaltres. Retrocedírem espantats. Tanmateix aquella ona, perseguida per altres, es desplegà manyagoia a la sorra fonent el brodat d’espuma blanca efímera.

Un noi més gran va endinsar-se valent i en el moment que el mar li cobria el cos es capbussà i sortí a set metres de distància. L’aplaudírem i quan va venir li preguntàrem com ho havia fet per acotxar-se dins del mar; es limità a dir que primer havíem d’aprendre a nadar.

Durant uns anys que per internet preguntava a persones de la meva edat a quina edat havien vist el mar per primer cop i quina impressió els causà. Tothom es recordava del moment precís que van veure perplexos el territori llis de l’aigua. Una advocada de Jaén va fer-me una descripció preciosa, li va aparèixer el mar en un viatge en tren a Barcelona, li semblà que jugava amb ella perquè igual sortia com s’amagava. Una noia de Canàries m’explicà que entenia la nostra emoció pel mar, però ella se’n sentia presonera perquè li impedia sortir de l’illa; em digué que el fenomen natural més impressionant va ser tocar la neu; quan ja era noieta els pares la van portar al Teide perquè pogués agafar neu amb les mans.

La meva dona, la Montserrat, és de marina i necessita el mar, l’enyora, ara a l’estiu de bon matí va a banyar-se i diàriament el fotografia. A vegades li dic que el mar ja sembla un vell amb exigències, que obliga ser obeït i respectat. M’aventuro a afirmar que el mar és més addictiu que la muntanya, enganxa més els seus admiradors. També s’ha comprovat a l’Instagram que les fotografies que més reconeixement, més visites tenen, són les que hi surt el mar i les de color blau. Mar i blau, i el blau s’associa molt no sols al cel sinó també al mar.

En la mesura que em feia gran i llegia i aprenia noves idees, el meu món personal es complicà. Quan vaig exposar que els humans veníem d’espècies animals inferiors alguns ho van negar en rodó perquè en el poble no hi ha hagut mai ximpanzés, ni goril·les ni micos i no podem venir del que no existeix i això ho sap tothom.

Tampoc hi havia forma de convèncer que les anguiles viuen en aigua dolça i salada. Ningú que beu aigua dolça voldrà beure aigua salada, això fins i tot els menys eixerits ho entenen, tu no deus tenir un cap massa espavilat. Per rematar-ho quan afirmava que travessaven l’Atlàntic fins a arribar al mar dels Sargassos per pondre ous i després les cries retornaven a la riera, això, em deien, no té cap sentit perquè estan contentes aquí, no tenen cap raó per fugir.

Només dius que animalades. No et van ensenyar res de bo, a l’escola, només, ximpleries que no serveixen per a res. Ara et faré una pregunta per saber si ets burro del tot o no, que aplico als aprenents de l’empresa per saber de quin peu calcen. A veure: Quin és el fill del teu pare que no és el teu germà? Jo mateix, li vaig respondre. «Ruc del tot no ho ets, però et queda molt per aprendre, culturalment ets un zero a l’esquerra».