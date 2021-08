El desenvolupament reglamentari de la nova llei d’educació, a través de reials decrets, confirma que l’ensenyament segueix apareixent com un mitjà que utilitza el Govern per a l’adoctrinament de les generacions més joves. Lluny d’entendre l’educació com una possibilitat de formació integral de la persona, de transmissió de coneixements i de base per a l’adquisició de competències i habilitats que preparin per afrontar la incertesa d’un món canviant, el Govern està entestat a utilitzar els col·legis, l’educació, per imposar teories socials com la ideologia de gènere.