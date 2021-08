A l’article d’Eugeni Xammar «No era separatista Prat de la Riba?» (Periodisme. Quaderns Crema, 1989) s’hi llegeix: «Soc a hores d’ara, amb Josep Carner –tots els altres són morts– codipositari d’una breu manifestació de Prat de la Riba sobre aquest punt delicat. Un romanista suec, doctor de la Universitat d’Uppsala i col·laborador del diari conservador Stockholms Dagblad, va passar unes quantes setmanes a Barcelona durant l’hivern 1907-1908. Axel Springer –era el seu nom–, parlava a la seva manera un castellà suficient, llegia el català i s’interessava fortament per les coses de la renaixença catalana, literària i política. Orientat per Josep Carner, que fou el seu mentor a Barcelona, Axel Springer van entrevistar-se amb un grapat d’homes polítics catalans de l’època. Acabada la seva enquesta va dir un dia a Josep Carner que entre tota aquella gent, Prat de la Riba era, al seu entendre, l’únic vertader catalanista. I per què, senyor Springer? –molt senzill. He preguntat a tots els meus interlocutors si creien desitjable una solució separatista del problema català i tots, Cambó, Sunyol, Jaume Carner, Pere Coromines i tutti quanti m’han contestat que no, que mai, que de cap manera, que ells eren autonomistes però no separatistes. El President Prat de la Riba ha estat l’única excepció i la seva resposta breu i categòrica: «Si l’interès de Catalunya ho demana, naturalment».