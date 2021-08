Com a continuació de l’anterior article «Catalunya sense renovables», anem a veure ara quina seria l’alternativa a l’actual atzucac, contradiccions, col·lapse, etc. amb relació a la implementació de les energies renovables a Catalunya:

1. Tornar les competències i facultats polítiques i institucionals a la nomenada Ponència d’Energies Renovables que fins les darreres eleccions, tot i amb molt baix perfil, entenia sobre l’avaluació de projectes eòlics i solars. És la Generalitat mitjançant aquest organisme qui ha d’assumir la responsabilitat política i no els ajuntaments, com semblaria projectar la nova línia de Govern.

2. Dotar-la de rang institucional vinculada a la Vicepresidència del Govern, i per tant amb rang superior a l’actual i en tant Comissió Interdepartamental, no supeditada a una sola Conselleria. Actualment la Vicepresidència del Govern no sols no inclou l’Acció Climàtica, tampoc la Transició Ecològica i/o Energètica.

3. Renovar la composició dels membres en funcions de la Ponència i modificar els criteris d’avaluació i impacte ambiental dels projectes que es presentin. Fins ara aquests criteris, per la raó que sigui, estaven esbiaixats i fonamentats en la gran majoria de casos, en una lògica conservacionista i paisatgista, com si l’ecologia s’hagués d’interpretar com «ecologisme» (i aquest de retruc, embolica que fa fort, amb l’«ecologia profunda» o més biologista, menystenint el medi ambient humà, la salut humana i la qualitat de vida de la població).

4. Tenir ben presents les aportacions del reconegut internacionalment, nostrat, prestigiós i premiat ecòleg Ramón Margalef, quan deia «la sociologia és al socialisme, com l’ecologia és a l’ecologisme». Ja fa temps que hi ha una deriva i una confusió (interessada o inconscient, no hi entrarem) amb relació al que ha de ser una política ambiental orientada al benestar de les persones, amb un medi ambient sa i saludable. La preservació del medi natural, ja vindrà després (per no haver fet els deures, ara s’ha de prioritzar).

5. Cal evidenciar d’una vegada que qui assumeix la responsabilitat sobre el territori, amb criteris de solidaritat territorial, de cost-benefici pel conjunt de la població, atès el mapa eòlic (en el cas de l’energia eòlica), atesa la radiació solar i atès quines zones pateixen més els estralls de la contaminació, són els organismes competents tècnics, polítics i institucionals de la Generalitat.

6. En un context d’emergència climàtica, les persones han d’estar per damunt de qualsevol altra consideració. Per tant el patrimoni públic i privat, la vida i la qualitat de vida de la població, la salut humana, la salut ambiental, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, han d’estar per damunt de casuístiques estètiques, paisatgistes, animalistes, conservacionistes... per punyents que puguin ser. En qualsevol cas, l’aristocràcia «naturalista» d’algunes comarques, no pot estar marcant ni l’agenda ni les polítiques ambientals de Catalunya.

7. En relació amb la vessant agrícola o marina, caldrà evidenciar que el benefici (cost-benefici) d’una instal·lació, per al conjunt de la població, és superior al perjudici per una comunitat local. En aquest sentit es regularan compensacions i contrapartides, com en el seu dia es va fer amb les nuclears. Si es va fer amb les nuclears, més perilloses, per quina raó no es pot fer amb les renovables?!

8. El model d’implementació d’energies renovables, en qualsevol cas, serà mixt, que vol dir s’utilitzaran totes les vies per desenvolupar energies renovables, atès l’endarreriment que portem. Públiques, privades, públic-privades, socials-privades, socials-públiques, etc.

9. Cal seguir apostant pels petits o mitjans projectes i no obligar els inversors a retirar els seus projectes i presentar-los a Madrid amb un perfil més alt, ja que a Madrid sí tenen competències per a grans projectes. Cal evitar l’efecte pervers i maniobra política, de primer rebutjar-los aquí, amb lògica NIMBY, que sigui Madrid qui els aprovi i llavors carregar contra Madrid per la «imposició». No valen trampes que amaguin el «no al costat de casa meva» generalitzat.

10. Es fomentaran consorcis i agrupacions, plataformes i cooperatives, etc. per tal de sensibilitzar i revertir l’actual «alarma social» i fer partícip la població en tot tipus de projectes. Però per això cal una gran campanya institucional a favor de les energies renovables, doncs la seva absència ha donat oxigen a posar en entredit aquests tipus d’energies fins el punt de justificar, en alguns sectors, la energia fòssil i nuclear.

11. Es fomentaran molt més i subvencionaran més tots els processos de desplegament i instal·lació d’energies renovables, especialment les netes, verdes, i sense oblidar ni menystenir opcions com la biomassa, avui oblidada quan els boscos catalans, com s’ha pogut comprovar amb els incendis, tenen una gran càrrega de fusta combustible, per manca de gestió forestal.

12. A totes aquelles comarques més adients, de muntanya i alta muntanya es fomentarà molt més l’opció geotèrmica. De la mateixa manera, als llocs més adients de la costa, s’impulsaran projectes o captaran inversions per desplegar energia mareomotriu i per les ones. Més enllà de l’energia eòlica marina.

13. No hi pot haver dubtes o mitges tintes, entre les renovables i les no renovables. Continuar amb l’actual «campanya» (subtil, inconscient, dogmàtica, «interessada») de descrèdit de les renovables, per qui les està implementant, és hipòcrita i covard quan portem 30 anys d’advertències sobre la inviabilitat d’una economia fòssil i molt pocs l’han qüestionat com ara s’està qüestionant l’eòlica (i fins i tot la solar), oblidant o menystenint els seus beneficis.

14. No qüestionar l’actual nivell de consum energètic, desaforat, insostenible, sigui via indústria, transports, mercaderies, etc. o a nivell particular, d’internet, amb compra online, especialment Amazon, o consum de gadgets i mòbils, etc. i afavorir-lo amb una constant digitalització, és una brutal contradicció. Ignorant? És sabut que un terç ja del total de les emissions de CO2 venen del consum desaforat via internet.

En qualsevol cas, totes aquestes mesures quedarien emmarcades en polítiques ambientals de mitigació del canvi climàtic (les importants), però no oblidem, i s’estan oblidant, les d’adaptació al canvi climàtic (les urgents). No s’està fent gaire en matèria d’impactes i vulnerabilitat, prevenció de riscos, plans d’emergència, dispositius d’alerta anticipada, etc. i ja sabem, avui, que després dels incendis, venen les inundacions.