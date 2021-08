No havia de passar però ha passat. No podia passar però ha passat. De fet, es veia venir. Finalment els talibans han tornat a conquerir el poder a l’Afganistan. Ara la trasbalsada «comunitat internacional» (una entelèquia inoperant i irresponsable) mostra la seva indignació. Molts, però, tenim dubtes raonables sobre la sinceritat d’aquest trasbalsament i aquesta indignació. Han estat realment els talibans els que han conquerit el poder o són els Estats Units, amb la connivència de la Unió Europea, dels països àrabs i de l’ONU els que els ho han permès? Avui tothom s’esquinça els vestits i plora (amb tota la raó del món) perquè des d’ara els drets humans més elementals seran amenaçats o directament eliminats en aquell país. Es tem pel futur dels homes i, sobretot, de les dones afganeses; per l’educació de les seves filles i per la pèrdua més que segura de les poques llibertats que havien gaudit fins ara. Per desgràcia, ja és tard. Quan encara hi havia possibilitats d’ajudar el govern més o menys titella propiciat per Occident (una altra entelèquia), aquesta «comunitat internacional», sorda, cega i muda pel que l’interessa (o pel que no l’interessa) va permetre que moltes instàncies d’aquella administració es perdessin en corrupteles i ineptituds que podrien haver estat corregides amb controls estrictes i els ajuts econòmico-financers i culturals necessaris. Ara tots ens posarem les mans al cap i direm que això no pot ser, que cal reaccionar, que cal fer alguna cosa d’immediat, que això no es pot permetre, que estem en ple segle XXI, que… Les imatges de dilluns passat a l’aeroport de Kabul, amb munts de gent fugint a la desesperada del terror que els espera, són imatges escruixidores difícils d’oblidar i segurament de perdonar. De totes maneres, els humans som mestres en l’art d’oblidar la misèria dels altres i, per més que dolgui acceptar-ho, d’aquí a poc aquestes imatges seran també oblidades i la situació injusta i «intolerable» s’haurà cronificant i «normalitzat» com ha passat i passa amb tantes altres misèries Per dir-ho en llenguatge gironí planer, si se’m permet: cardat qui hi quedi i tal dia farà un any.

Un altre dubte (o una certesa?) és si Rússia, la Xina, l’Iran i el Pakistan, que molts estudiosos consideren els seus avaladors, no miraran de treure’n el màxim de rèdit possible per tal d’inclinar l’inestable equilibri geoestratègic d’aquella regió a favor seu. Per la seva banda, Turquia també procurarà treure’n un profit econòmic i, de pasada, refermar el seu estatus de potència clau a la zona amb l’oferta (el xantatge?) d’acollir els refugiats que el terror talibà produirà. Oferta que, com ja hem vist, a l’hora de la veritat tampoc no funciona i han de ser els països de la Unió Europea (Grècia, Itàlia, Espanya entre altres) els que, com sempre, acaben fent-se’n càrrec. Fantàstic!.

Del que no hi ha dubte és que el futur immediat que es preveu per als afganesos i, sobretot, per a les afganesesés és molt negre i angoixant. Malauradament, ja tenen experiència d’haver viscut sota un règim d’ultrareligiosos intransigents enderiats per tot el que suposi feminisme i drets de les dones.

No em puc estar de transcriure algunes reflexions que Soledad Gallego-Díaz fa a la seva columna d’El País de diumenge passat sota el títol «No lo permitamos: «»(...) «Los afganos tienen que luchar por sí mismos», dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace pocos días. ¿Y las afganas? ¿Qué va a ser de las mujeres que desde 2001, con la invasión de tropas de Estados Unidos y de la OTAN, volvieron a las escuelas y ahora son maestras, periodistas, médicas, enfermeras, secretarias, policías, concejalas o diputadas? Un 25% del actual Parlamento de Kabul son mujeres; más de 100.000 forman parte de consejos locales. (...) ¿Cómo se van a defender? (...) ¿Son ellas quienes tendrán que derrotar a un ejército al que todo Estados Unidos no ha sido capaz de controlar? ¿Qué será de todas ellas? ¿Nadie en la Casa Blanca ni en la ONU se ha puesto enfermo cuando han oído que el compromiso talibán respecto a esas mujeres es «garantizar sus derechos de acuerdo con el Islam?

(...) El pasado día 10 de agosto, The Guardian publicó un artículo sin firma pero escrito por una joven periodista de 22 años: «Hace dos días huí de mi casa en el norte de Afganistán por la llegada de los talibanes a mi ciudad… Sigo huyendo y no hay lugar a salvo para mi… La semana pasada yo era periodista, hoy no puedo decir mi nombre… Tengo miedo y no sé qué me pasará … Todas mis colegas están aterrorizadas…, por favor, recen por mi». Quizás, además de rezar, las mujeres de todo el mundo podríamos hacer algo más, antes de que caiga sobre todas nosotras la mayor de las vergüenzas. (...)»»

No soc ingenu i sé que la situació és complicada. No sé què s’ha de fer però sé que s’ha de fer alguna cosa. I fer-la ja. És tard però no prou com per dir que no hi ha res a fer. Els Estats Units, la Unió Europea, l’ONU, la «comunitat internacional» es miraran al mirall d’una vegada i, a més de xerrar i xerrar, la vergonya els impulsarà a dur a terme alguna acció assenyada i efectiva?