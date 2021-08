S ant Antoni, Palafrugell, Llançà, Lloret de Mar... no són casos aïllats: els «botellons» i trobades massives nocturnes s’estan succeint aquestes darreres setmanes, i els alcaldes i alcaldesses ja no saben com més demanar ajuda al Govern per resoldre un problema que oscil·la entre la salut i l’ordre públic. Aquí tothom s’espolsa les responsabilitats: amb la fi de l’estat d’alarma, el govern central va traspassar a les comunitats autònomes la gestió de la pandèmia, i ara la Generalitat sembla deixar el control de les multituds en mans dels ajuntaments, que s’estan veient clarament superats per la situació. I no només estan preocupats pel possible augment de contagis -que també-, sinó pels aldarulls i molèsties que provoquen a veïns i sobretot als altres estiuejants.

Tenint en compte que el percentatge de vacunació entre els joves és dels més baixos, i que a més s’ha frenat durant l’estiu perquè s’estan demanant menys cites, cal articular una solució conjunta si no volem tenir una altra tardor «calenta». Però clar, els governs espanyol i català se’n renten les mans, els ajuntaments només tenen la policia i tothom va amb peus de plom pel que puguin acabar dient els jutges. I d’aquesta manera, qui dia passa anys empeny i seguim sense albirar una sortida definitiva de la pandèmia.