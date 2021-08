Fins fa poc, el nom de la Bisbal d’Empordà destacava per l’exclusivitat de la seva ceràmica. Visitants d’arreu del país i de l’estranger encarregaven o venien a comprar aquell ventall de peces úniques: vaixelles, rajoles, càntirs, cubells, etc. Però, –malgrat que malauradament bona part d’a­quells mestres artesans han anat desapareixent, que les seves fàbriques i tallers han quedat en l’oblit i que actualment molta de la ceràmica és importada– s’ha de dir que visitants no en falten, i fent honor a la veritat, cal destacar la magnífica restauració d’una d’aquelles fàbriques convertida en el didàctic Terracotta Museu de la Ceràmica.

Però si hi ha un lloc en el poble d’un gran potencial, desaprofitat i ignorat és l’Aigüeta. Els anys van passant i aquell tram de carretera o de carrer amb els seus estoics botiguers, allà continua sense pena ni glòria. Tràfic, soroll i calor insuportable. Aquesta seria la radiografia.

No és pas que l’Ajuntament no hi hagi posat interès. Fa un parell d’anys, al llarg de les voreres s’hi van col·locar un centenar de testos amb Abelies grandiflora, evidentment condemnades per la necessitat d’un manteniment constant.

Actualment, complerta la sentència, s’ han substituït per Phorniums, planta que necessita menys aigua. Per rematar-ho, hi han col·locat jardineres de fusta, (com les del poble de Pals), amb Photinies, espígol i minses oliveres, que en comptes d’ombra entorpeixen l’escassa zona d’aparcament.

Davant d’aquest enrenou i desori paisatgístic em pregunto: si sumem el cost del centenar de testos, més les abelies, més els phorniums, més les jardineres de fusta, més les oliveres, més les fotínies, més el transport, més manteniment..., sens dubte que amb aquest import i un projecte coherent, (els botiguers podrien donar idees), ja fa temps que tindríem l’ombra tan desitjada i un passeig que recuperaria bona part del sentit del poble.