Doncs sí, vint-i-cinc gripaus morts sense voler són la causa de què milers de pagesos hagin sortit al carrer i dit prou a tanta pressió ecologista o medi ambiental. Vostè com jo, segur que hem matat uns quants gripaus quan estàvem conduint! Vull dir que no m’imagino a ningú que freni per no matar a un amfibi, un rèptil, un ratolí, per més pena que ens faci!.... però és que el cas que ens ocupa, diuen que van «assassinar» aquests animalons i per aquesta raó els han multat! Ignoro si els varen avisar o no però és igual.

Un pagès actua per protegir el seu bestiar, els seus camps i els boscos que són el seu medi de vida. No van en contra de res! La natura sense ells seria una selva incontrolable!

Més respecte per aquestes persones que són qui més estimen la terra i que amb la seva suor, mai millor dit, són els veritables defensors de que el món encara sigui sostenible! Res a veure amb el món industrial que tant tranquil·lament hem acceptat!