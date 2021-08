A la Rambla Anselm Viola de Torroella de Montgrí tenim uns petits veïns de quatre potes que es mengen els cables soterrats al sistema de clavegueram de la via pública, amb la qual cosa provoquen més d’un cop la pèrdua de connexió de la línia telefònica o d’Internet.

És la tercera vegada que em passa en pocs anys. La primera vegada vaig escriure una instància a l’ajuntament per demanar si hi havia un programa de desratització i/o control de plagues al nostre municipi i, en el cas que hi fos, si s’havia dut a terme o es preveia que s’hi dugués al carrer Rambla Anselm Viola. No en vaig rebre cap resposta i el problema, com no, continua.

Quan el tècnic de la meva companyia ha vingut a solucionar l’avaria i ha hagut d’acabar canviant el meu cable, me n’ha ensenyat els altres de mossegats i que estan a punt de ser trencats com el meu. Em diu que ha de ser l’ajuntament qui posi el verí a les rates, que jo no ho he de fer i que, en tot cas, ho he de demanar, i és per això que ara ho torno a demanar des d’aquí.