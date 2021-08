Tothom sap que si inaugures la Universitat Catalana d’Estiu, el primer missatge ha de ser independentista. Tothom va saber, per si hi havia algun dubte, en quina posició estava Josep Maria Argimon el dia que Laura Borràs el va postular en públic com a conseller de Salut. Argimon va aparèixer a les nostres vides com aire fresc quan algú de l’antic govern va decidir donar-li projecció pública. Fins a aquell moment estàvem acostumats a seguir la pandèmia amb els plors d’Alba Vergés i la grisor dels càrrecs de segona fila. Argimon feia aquella sensació de gestor seriós, que sabia de què parlava, que era capaç de trobar solucions on ningú se li havia acudit gratar. En poc temps es va treure la disfressa i els missatges cada vegada més ideològics i menys sanitaris delataven el seu objectiu, principal. A l’UCE no va perdre l’oportunitat: que la pandèmia no sigui una excusa per seguir retallant drets i llibertats, va dir el conseller. I pocs dies després Laura Borràs i Quim Torra, en el mateix escenari, van apuntar a Esquerra i a l’estratègia del diàleg que tan bé escenifiquen els republicans des que van decidir virar al pragmatisme. Borràs va colar Argimon al Govern gràcies als republicans i la presidenta del Parlament amb l’ajut incondicional de l’expresident Torra boicotegen el camí escollit per Oriol Junqueras i Pere Aragonès. Tot un espectacle poc abans d’iniciar el nou curs polític.