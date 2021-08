Una horda d’homes grapegen, colpegen i despullen a una dona només per pujar un vídeo a Tic-Toc. Va succeir a Lahore, Pakistan. Quatre-cents victimaris contra una sola víctima. El marc no és menys tètric després de la recent invasió talibana a l’Afganistan, recolzada pel govern veí. Allí les dones pateixen el mateix terror i falta de llibertat i, després de la victòria talibana, es veuen venir la nit.

Quan els veig per televisió, o en el vídeos que pugen a les xarxes, no deixo de pensar que tots aquests extremistes van néixer sense mare. Si no haguessin sortit d’un forat, com les paneroles, sinó d’una mare (una altra dona com les que agredeixen), és impossible que es comportessin com animals. En aquells països del món àrab les dones, casades des de nenes, no tenen permís per sortir de casa sense un home de la família. No poden si més no deixar constància del seu nom enlloc, ni en l’últim registre. Qui no té nom no existeix, qui no existeix no té dret a res.

Els extremistes que agredien a la dona no només són uns covards descerebrats, sinó que obliden que el dia de demà pot tractar-se d’algú de la seva pròpia família. Aquesta falsa homenia musulmana, de tribu, santificada per un sector de l’Islam, que en altres parts de la planeta presumiria de tenir «collons».

Si la imatge era veritat, si no es tractava d’un muntatge, collons tenien un grup de dones que, aquest dimarts passat, a Kabul, capital del país envaït, van sortir al carrer a protestar per la igualtat de drets. Estem parlant de dones que, després de ser presa la ciutat per extremistes talibans, s’arrisquen a ser castigades i lapidades en públic. M’agrada quan es canvia l’òrgan sexual segons el gènere i es diu que una dona va tenir «ovaris». Aquestes els tenien.

Aneu a saber el que va succeir amb aquelles dones. Les notícies de mig orient sempre arriben així, amb gent que, en la distància, en els llocs remots en els quals es troben, ens semblen massa anònimes. Gairebé hem de recordar que són gent de carn i ossos. Dones: mares, germanes, esposes.

El portaveu del grup extremista, Zabihullah Mujahid, ha traslladat a la comunitat internacional que, sota el seu règim islamista, «ningú sortirà perjudicat». Els islamistes asseguren que les dones podran estudiar, treballar i ser felices. Dos dies més tard marcaven amb pintura les cases de les dones activistes. La sort de totes aquestes dones, que viuen entre homes sense mare, avui també sembla marcada.