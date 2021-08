La convicció que reescriure la història és una arma fonamental de tota victòria política és, per descomptat, tan antiga com la política mateixa. Ara bé, en l’edat contemporània ha constituït un tret característic dels Estats totalitaris, sent la Unió Soviètica l’exemple més paradigmàtic. Sobretot a partir de Stalin, que va eliminar de la història de la Revolució d’Octubre la figura i el nom de Trotski (el creador de l’Exèrcit Roig, ni més ni menys), fins i tot retocant els testimonis fotogràfics. A part dels historiadors, que van retrocedir a la seva antiga condició de cronistes regis, la reescriptura es feia també quotidianament pels mitjans de comunicació, fidels esbirros de la proscripció de la memòria. D’aquí ve que, després de l’estalinisme, fos important no només l’excarceració dels confinats a l’Arxipèlag Gulag, sinó la seva rehabilitació pública oficial, demanada per ells mateixos o, ja morts, pels seus descendents, en interès del seu honor de bolxevics. Per barroer i inútil que avui ens sembli, reescriure era, doncs, un instrument de desqualificació dels enemics polítics, reals o suposats per la paranoia purgant del líder suprem i els seus terroritzats cortesans. Certament, això únicament té sentit en un país comunicativament aïllat, sense fonts d’informació diferents de les controlades pel Govern. D’aquí ve que la reescriptura constant figurés en la panòplia d’armes polítiques descrites per Orwell en la seva distopia novel·lesca 1984.

No cal dir que la dictadura franquista també va abordar la tasca de reescriure de continu la història de la II República i de la Guerra Civil. Un periodista com Joaquín Arrarás, primer biògraf de Franco i amb àmplia experiència en l’àmbit de la propaganda política, va escriure en quatre volums una relectura del període d’acord amb el cànon ortodox del règim. A la meva disposició a la Biblioteca universitària durant la llicenciatura, vaig gaudir moltes hores de lector curiós sobre un tema fascinant llavors i sempre. Tal i com jo recordo l’experiència més de mig segle després, l’obra no va tenir relleu en la formació de les meves idees polítiques. L’hostilitat manifesta de l’autor cap a l’experiència republicana permetia separar els nus fets històrics, tot i mutilats i distorsionats, de la seva narració en clau propagandística, ja luciferina, ja hagiogràfica.

Un es pot imaginar avui dia la reescriptura constant de la història a la Xina, Vietnam, Corea del Nord o Cuba. Ara bé, en una democràcia com Espanya també resulta un bon negoci per a cert tipus d’«historiadors» neofranquistes, o per als que el professor Alberto Reig (El desafio secesionista catalán, Tecnos, 2021) anomena «historietografos» nacionalistes, fonamentalment els vinculats a l’Institut Nova Història, generosament finançats per la Generalitat. d’aquest cercle surten delirants assajos sobre l’origen català de Cristòfor Colom, Gonzalo Fernández de Córdoba, Erasmo, Sant Ignasi de Loiola, Cortés, Pizarro, Elcano, Santa Teresa de Jesús, Cervantes, i fins i tot Beethoven! En realitat, també ha arribat a sostenir-se que Jesús no era de Natzaret, sinó de Bilbao: una bilbainada o una forma de caricaturitzar el cèlebre grandonismo bilbaí?

La història, no hi ha dubte, constitueix una poderosa arma política, quees continua utilitzant en les conteses dels nostres dies. La II República continua sent santificada per l’esquerra i demonitzada per la dreta. Va ser, però, un Estat democràtic de Dret, encara que la seva Constitució esquerrana manqués de vocació integradora, com, en canvi, succeeix amb la de 1978. Quant a la Guerra Civil, va resultar el fruit del fracàs del cop militar de 1936 a la meitat del país. Tots dos bàndols van desencadenar llavors una repressió genocida, que a l’Espanya de Franco va prosseguir fins ben fets els anys quaranta. I això és tot, i així cal assumir-ho. Els familiars de les víctimes tenen el dret incontestable de recuperar i honorar les seves restes, els rètols dels carrers han de propiciar la concòrdia i la Vall dels Caiguts s’ha de resignificar com un lloc de la memòria que il·lustri als espanyols d’avui i de demà sobre el sagrat deure de la pau i de la reconciliació.