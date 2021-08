Aquesta frase la va escriure a la pissarra el professor José Mª Valverde, catedràtic de la Universitat de Barcelona, per denunciar el franquisme. Nascut a Valencia de Alcántara el 1926, va morir a Barcelona el 1996, ara fa 25 anys.

La frase del professor Valverde té el seu origen el 1964, quan els professors José Luis López Aranguren, Agustín García Calvo i Enrique Tierno Galván van ser expulsats de les seves càtedres a la Universitat, per participar en una marxa estudiantil d’oposició al franquisme. Aquests tres catedràtics havien recolzat les reivindicacions dels estudiants i amb l’expulsió de la Universitat, el règim volia escarmentar aquells que s’atreviren a manifestar la mínima dissidència amb la dictadura. Quan els tres professors van ser expulsats, dos professors més, José Mª Valverde i Antonio Tovar, van deixar la Universitat en solidaritat amb els expedientats.

Poeta i filòsof, José Mª Valverde va protestar contra el règim escrivint a la pissarra, la frase: «Nulla aesthetica sine ethica. Ergo, apaga y vámonos». I és que sense ètica, l’estètica no serveix de res.

En el 25è aniversari de la mort del professor Valverde, he recordat aquesta frase seva, en vore com el govern de l’estat ha decidit no desclassificar els documents del 23-F i dels Gal.

Però a més, l’actitud del Ministeri de l’Interior repatriant els menors que arribaren a Ceuta fa unes setmanes, és una mesura només estètica, no ètica. El Defensor del Poble, Francisco Fernández-Marugán ha demanat al Ministeri de l’Interior el cessament de les devolucions de menors migrants des de Ceuta, tot recordant al ministre Grande-Marlaska «el deure legal per complir les previsions de l’article 35.7 de la Llei Orgànica 4/2.000 dels Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya».

També el bisbe José Cobo, del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, ha afirmat amb relació a les devolucions dels nois migrants, que «la fe en Jesucrist ens demana no mirar a un altre costat», ja que «curar i atendre els menors que arriben sols a les nostres fronteres, és responsabilitat de tothom». El bisbe José Cobo afirma que «des d’una perspectiva ètica, moral i legal, la resposta a l’arribada massiva, no pot ser, devolucions massives». I és que, com diu el Departament de Migracions de la CEE, s’ha de «garantir la vida i la seguretat dels menors».

També Justícia i Pau s’ha adherit a la petició del Defensor del Poble, tot exigint que «cessin d’immediat les devolucions de menors per no reunir les garanties degudes». Justícia i Pau defensa «els drets dels menors que es troben a Ceuta», alhora que recorda al ministre Grande-Marlaska, «que la legislació espanyola posa l’interès superior del menor per damunt d’altres circumstàncies».

Cal que es frenin els despropòsits del ministre Grande-Marlaska i que el govern digui prou a les elèctriques, davant l’abusiu preu de la llum. I és que com deia el professor Valverde, «no hi ha estètica sense ètica».