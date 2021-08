No us feia res que us posessin un segell a la disco. Ni polseres als concerts. Ni quan aneu d’hotels amb el «todo incluído» ni als creuers... Polseres, marques, qualsevol cosa per identificar que tot és permès... I ara us emprenya si us demanen el certificat covid per entrar als locals? Per dir-vos que ho teniu permès, però, si no, no té pebrots el tema, oi? I, a més, heu après a follar amb condó (no patíssim mal) però, per relacionar-vos, vacuna no? M’ho podeu explicar? Sincerament, no ho copso, i no ho compro.