Sant tornem-hi! Per tercer any consecutiu, a la platja del Cortal de la Vila –també coneguda popularment com «la cagarra»– els de l’escola de kite-surf s’han fet els amos d’un espai que hauria de ser de tots. Amb la permissivitat de l’alcalde de Sant Pere Pescador, els monitors del kite es dediquen a intimidar, insultar i agredir amb els seus kites sense cap tipus de mania els banyistes que s’acosten a la seva zona. I ho dic bé, que s’acosten. Perquè intimiden fent caure els seus kites expressament ben a prop dels banyistes, mentre el socorrista els riu les gràcies. Se senten immunes perquè saben que l’alcalde els deixa barra lliure. S’atreveixen a dir a la gent que se’n vagin a altres platges, que aquella és per ells, insults de fill de puta per amunt a qui gosa dir-los que es quedin a la seva zona acotada. És igual que hi hagi nens i gent gran. Tenen total impunitat. Trist, molt trist, que per tercer any consecutiu hàgim d’aguantar aquest maltractament, aquests abusos a casa nostra. Ens sentim foragitats d’una platja on des de fa generacions es troben les famílies de Sant Pere, de l’Armentera i de molts pobles propers. I ara se l’han venut. L’han privatitzat. I hi domina la llei de la selva. Els abusos d’aquesta gent acabaran portant encara més incidents i ja s’ha vorejat el drama en diverses ocasions. Esperem que no arribin a causar cap dany físic. Però si arriba, només hi haurà un culpable: l’alcalde, que no sabem per quins interessos permet aquesta disbauxa. Moltes gràcies, doncs, per fer-nos sentir estranys a la nostra pròpia terra. Però no defallirem i seguirem lluitant pels nostres drets.