Aquest cap de setmana, a la Cellera de Ter, els seus vilatans i vilatanes varen honorar la se­va patrona tot recordant els temps passats, on es fruïa d’una gran festa. En un dels actes d’enguany, el destí ha volgut que les sinergies positives del moment anessin a càrrec del notable grup musical El Tren d’Olot, que amb el seu recital de cançons, connectats plenament amb la gent de l’Oncolliga i sota l’atenta mirada de la Mare de Déu d’Agost, varen fer possible una entranyable, emotiva i excel·lent vetllada musical. Creieu-me que la nombrosa gent que hi va assistir s’ho va passar d’allò més bé, on la seva aportació voluntària també ajuda el conjunt de la família de l’Oncolliga per tal de tirar endavant projectes dels quals tots plegats podem sortir beneficiats. Actes com aquests, on es fa ben palesa la sensibilitat de l’ésser humà, demostren que una gran part de la nostra societat hi és ben present per tal de fer front als reptes que, malauradament i amb tot el nostre pesar, ens ha tocat viure en aquests moments tan difícils. Deixeu-me agrair al grup musical El Tren d’Olot la seva aportació desinteressada.