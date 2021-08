Digui! Clar que l’escolto. Si us plau, no cridi. A veure, pas a pas. Vostè per què truca? Ha pagat una quantitat molt alta d’un rebut d’aigua. Que el comptador ha d’estar espatllat. Vol que li tornin els diners. Bé, hauria de trucar a la companyia d’aigües. Ah! Ja ho ha fet. Li han dit que per reclamar s’ha d’adreçar als serveis municipals. Que ells fan la lectura, però qui cobra és l’Ajuntament.

Doncs haurà de demanar cita prèvia. Ho pot fer per telèfon. Que ja ha trucat al número que li van donar a les aigües? Que sempre comunica. No es posi nerviós. No s’esveri, senyor. Calma, molta calma. Ara no li puc passar amb l’oficina de gestió tributària. És qui s’encarrega de resoldre les reclamacions. Veurà, les línies estan col·lapsades.

Això és l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OIAC). Vejam si puc accedir a l’aplicació informàtica per donar-li dia i hora. No em deixa. A vegades el sistema no respon. Ho sento. Ei! Jo no en tinc cap culpa! No insulti, home! No em falti al respecte!

Miri, vostè entri en el sistema de gestió de cites prèvies. On? A través de la pàgina web de l’Ajuntament. Per a l’atenció presencial de les diferents seccions municipals, hi ha uns dies i unes hores. Pot escollir entre les que estiguin lliures. Ho pot fer amb un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Li repeteixo que només s’atén les persones amb cita prèvia. S’ha de complir el protocol per prevenir la covid. Necessitarà un certificat digital per identificar-se. Que n’està fins al capdamunt? Que som uns inútils? Que ens estem tocant allò que no sona? Miri, tinc ovaris per enviar-lo a pastar fang. Faci el que vulgui, però no amenaci. Apa, passi-ho bé, senyor!

Quin home! Un pesat emprenyat. És la vint-i-tresena trucada del matí i encara queda una hora per plegar. Deixo el telèfon despenjat per agafar una mica d’alè. Tinc els nervis de punta. La meitat dels treballadors està de baixa per un brot de covid.

Malgrat les bones paraules dels responsables polítics, no s’ha reforçat la plantilla. Estem estressats i de mala llet.

Això sí, el regidor de l’àrea ens tira floretes, valora l’esforç i qualifica el servei d’òptim. Collonades! És un venedor de fum. Un florero que es posa medalles. Vaja, un setciències que no s’assabenta de res. No s’adona que la gent diu les mil pestes? Que està que trina?

Molt de xerrar de les meravelles de la cita prèvia però a mi em diuen que hauria de ser de caràcter voluntari aquesta forma de relació entre el ciutadà i l’administració. Obligar a reservar dia i hora per poder accedir a les dependències municipals hauria d’estar emparat per alguna normativa. Desconec si existeix.

Això sí, les esbroncades són pels qui estem al peu del canó. N’estic farta!