Kant deia que hi ha quatre metàfores sobre les coses humanes. La primera és antiga i ultramoderna. Coneguda pels savis talmudistes, compara el món amb una latrina que des d’Adam ve creixent. És la metàfora ecològica que anticipa que l’home s’ofegarà en les seves pròpies deixalles. Després, hi ha la tradició musulmana, que fa del món la posada d’una llarga caravana, per la qual cosa convé no aferrar-se a res, perquè demà caldrà seguir el viatge. També hi ha la metàfora que parla del món, des de Plató a Kafka, com una presó o colònia penitenciària en la qual ens purifiquem d’altres culpes. I finalment, la metàfora preferida dels kantians fins Michel Foucault, que compara el món amb un manicomi en què cadascú arruïna el seu propi propòsit i fa als altres tot el mal imaginable, i en el qual es considera la destresa i el poder de fer mal com la major honra.

No recordo aquí aquestes metàfores absolutes de Kant per posar a prova allò de l’optimisme il·lustrat. Ho faig per donar-li rellevància a una cinquena aspirant a metàfora absoluta. En efecte, m’he entretingut unes quantes nits a veure les dues temporades d’una minisèrie polonesa. El seu títol ja ens porta una altra candidata a metàfora explosiva. Tot el contingut simbòlic de la sèrie es tanca en una paraula, Rojst, que Netflix ha traduït com En la ciénaga. Com es veu, és una declaració radical que implica una concepció de món. Per descomptat, per resumir la història recent de Polònia, és una paraula adequada, però com a metàfora podria aplicar-se a la història recent de molts països. Inclòs el nostre.

La diferència fonamental entre les metàfores clàssiques i aquesta recent dels guionistes Jan Holoubeck i Kaspar Bajon és que les primeres són humanistes. Ens parlen de la relació de l’ésser humà amb la vida i amb el temps. Posada, presó, latrina o manicomi, són llocs que tenen significat respecte dels humans. Que la vida sigui comparada amb un pantà no és una cosa humanista. Un pantà existeix encara que no hi hagi persones. Com ho mostra bé la presentació de la sèrie, es tracta d’una formació tel·lúrica. La terra, amb una constància perpètua, conforma aquest continu fangar que emergeix de bosc i domina la vida dels humans i els atreu cap al fang, impregnant les seves robes amb una brutícia –com diu un personatge– que cap rentadora pot netejar.

Inspirada en l’atmosfera de True Detective, substituint els dos mítics policies per dos periodistes, En la ciénaga potser no sigui considerada com una gran sèrie, però no obstant això és molt interessant. Per descomptat, compta amb un actor excel·lent, Andrzej Seweryn, a qui ja vam veure a La llista de Schindler. Però no estem davant d’un cinema negre estilitzat, fred, metàl·lic i inexpressiu, com el nòrdic. Estem a Polònia en l’època final de la dictadura comunista, a mitjans dels anys 80 en la primera temporada, i en l’època prèvia a l’any 2000, ja caigut el teló d’acer, en la segona temporada. Tot té un aire descuidat, elemental, amb aquestes barriades perdudes en la seva pròpia tristesa pròpies d’aquelles ciutats de l’Europa oriental, mentre que en la segona temporada alguna cosa comença a assemblar-se a la brillantor sense classe de les urbanitzacions dels nous rics. Només com un intent de reconstrucció d’atmosferes ja val la pena contemplar aquesta minisèrie, que de vegades ens sorprèn amb estranys paral·lelismes amb l’evolució espanyola des dels anys durs de franquisme fins a l’arribada de la democràcia.

No obstant això, l’important de la sèrie, el seu assoliment principal, és la construcció d’una temporalitat complexa de tres èpoques poloneses, el domini nazi, el domini soviètic, i l’actualitat, connectades per les pròpies metamorfosi dels mateixos personatges. No obstant això, tota la lògica d’aquestes metamorfosi i continuïtats està determinada pel camp de concentració nazi enmig del bosc, just a les terres pantanoses. El que allà va esdevenir nua totes les històries. Tots els personatges centrals tenen el seu psiquisme fixat al que allí va ocórrer. No obstant això, ningú vol recordar, tot queda sepultat en les arenes movedisses d’un oblit que intenta reprimir l’esforç de matar la memòria. Per això els dos personatges centrals són els guardians de la veritat: el periodista i el fiscal.

Què és un periodista que s’acontenta amb mantenir el tabú de la història i redueix la memòria col·lectiva a la coartada d’una història d’amor? Què és un fiscal que vol rendibilitzar el crim originari per escalar? Com veiem, la sèrie ofereix un idea de la substancialitat temporal inequívoca del mal i de la covardia. La ciénaga, aquesta terra pantanosa de la qual no es pot escapar, és la metàfora d’un país, i parla de la seva història i de la manera de construir el poder que la travessa. És el mal radical que s’enfonsa al fons del temps i que ningú vol recordar. En el cas de Polònia apareix aquí, en què ningú vulgui recordar els que, amb els nazis, es van posar els braçalets amb la bandera polonesa per ajudar a matar jueus, i que després, amb els soviètics, es van posar els mateixos braçalets per ajudar a perseguir els alemanys, i, després, els mateixos es van prestar a col·laborar en el crim dels nous rics. Al final, l’atmosfera enverinada impedeix que floreixin els joves que anhelen disposar d’una veritat, destruïts per una violència que de vegades emergeix amb la brutalitat d’un íncub que ningú sap d’on procedeix.

Aquest ús dels colors de la pàtria per col·laborar amb els poders invasors defineix la constància de les elits poloneses en aquesta sèrie i ens interpel·la directament als espanyols. Aquesta voluntat d’oblit, de mantenir tèrboles les aigües de l’ànima, és també la nostra, i ignorar-la com a element central de la nostra constitució social és tan greu com reprimir el record dels massacrats. Perquè una, la memòria d’aquesta continuïtat social dels custodis de la veritat que una societat sana diposita en els seus periodistes i fiscals, ens permet perseguir les metamorfosi dels vius i la manera en què van escalar en les seves posicions de poder. Una altra, fer-nos amb la memòria dels massacrats, és la manera d’eliminar el pantà moral en què s’enfonsen els pobles quan no volen recordar les coses que van ser capaços de fer en certs moments de la seva història. Tot això fa de la sèrie una parcial radiografia de Polònia, ja que en poques hores ens mostra i ensenya més d’un país que les edulcorades i embafadores dècades de Cuéntame, que només ha servit per intensificar la memòria oficial.