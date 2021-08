Per anar a la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada, cal passar quasi per davant del Paradise, el prostíbul més gran d’Europa, o això diuen. És una manera de conèixer el grau d’implicació llacista dels assistents a la UCE: els que no hi arriben perquè prefereixen degustar l’oferta del Paradise en lloc d’escoltar les arengues de Presidentorra o Laura Borràs, no mereixen el nom de patriotes. Mai no formaran part del Consell de la Republiqueta i tindran difícil -si bé no impossible- accedir a càrrecs públics del nou estat. Passar per davant del Paradís i seguir camí cap a Prada és una mostra d’heroïcitat com la d’Ulisses escoltant cantar les sirenes i seguint cap a Ítaca, d’aquí provenen tantes comparacions amb la mítica illa grega.

Molts sucumbeixen a la temptació; al cap i a la fi, la majoria de llacistes són humans. Al Paradise, la setmana de la UCE és de les més fructíferes de la temporada i no són poques les treballadores que, tot i ser estrangeres, han après a simular l’orgasme mentre criden «Visca Catalunya». A les sales de sado, quan atonyinen els clients els insulten en castellà, que això els dol més. Professionals que són.

En diuen Universitat perquè França és un país laic i el nom Exercicis Espirituals, que s’avé molt més amb l’esperit de la trobada, no hi seria ben vist. De fet, UCE significa Un Cabdill Extraordinari, i com el seu nom indica, està pensada a major glòria del Vivales i el seu pensament, suposant que en tingui algun. Els assistents a aquests exercicis són molt més que llacistes: són puigdemontistes, que és una secta escindida del llacisme, essent així que a Prada s’insulta i es menysté no només els espanyols, sinó, encara amb més força, tots els que estiguin a favor del diàleg, amb especial èmfasi als líders d’ERC.

Als exercicis espirituals tradicionals el dia es dividia en: conferència, missa, mitja hora d’esbarjo, conferència, cercle d’estudis, oracions a la capella, dinar, conferència, esbarjo, oracions a la capella, una altra conferència, visita al Santíssim, sopar i al llit. Canviï’s la missa per una xerrada de la Borràs, les oracions per agenollar-se davant de Presidentorra i la visita al Santíssim per una videoconferència amb el Vivales, i això és la UCE.

Molt millor quedar-se a mig camí.