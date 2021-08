Tot i que només fa 50 dies de la presa de possessió d’en Joan Plana com a nou alcalde i que teòricament encara no s’ha obert «la veda», cada cop són més i més raonades les veus crítiques dels diferents gremis professionals (operadors turístics, hotelers, restauradors, botiguers, llogaters d’apartaments turístics, etc.) i de molts ciutadans envers la seva gestió. Els que no li volen respectar ni els «100 dies de gràcia» diuen que la temporada és massa curta per a cortesies i que ja porta més de dos anys al govern local com a regidor de l’àrea de Seguretat Ciutadana. I ni aleshores ni ara sembla que hagi estat capaç de resoldre cap dels greus problemes que aguaiten el poble. De fet, no sembla pas un alcalde dels que realment posen «fil a l’agulla» i treballen (potser estàvem massa ben acostumats pels seus antecessors), però la seva agenda setmanal, que és pública, és pràcticament calcada cada setmana des del 5 de juliol (amb excepció de la setmana de Festa Major i de les que hi ha ple municipal) i només explica quatre cites setmanals −dues «reunions de treball» els dimecres a les 9 h i a les 10.30 h, una «Junta de Govern i coordinació de Govern» els dijous a les 9.30 h i una «Mesa de Contractació», també els dijous a les 12 h. I prou!

El que tampoc acaba de convèncer són els seus punts de vista i mètodes. L’altre dia, per exemple, va equiparar «els pisos turístics amb els pisos buits» en una entrevista, tot titllant-los com «un enemic» a combatre. Òbviament, la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), Esther Torrent, immediatament «li va picar la cresta», tot donant-li una lliçó del que significa ésser alcalde d’un poble turístic: «Els apartaments turístics són una activitat econòmica que genera riquesa», va dir, tot proposant-li una reunió que sens dubte no li va concedir, donat que no és gaire amic de donar la cara. Un altre exemple (i d’una altra àrea) és la solució que proposa davant la «invasió de brutícia» que s’ha intensificat notablement a Roses des que Plana és alcalde, com si algú li volgués donar una «lliçó de modos». L’única idea que se li ha ocorregut és convocar una «Comissió interdisciplinària per treballar en la millora de la neteja i recollida de residus», en lloc de «picar la cresta» als responsables de l’empresa encarregada de la neteja viària, FCC, com li havia demanat la gent. Òbviament, tot segueix igual.

El problema que més amoïna els rosincs (propis i estranys), per això, segueix essent el «top manta» al Passeig Marítim. Plana ja porta tres temporades (fins i tot l’anterior a la pandèmia) essent el màxim responsable per implantar solucions que molts altres pobles de la Costa Brava han sabut trobar per eliminar un problema que malmet la qualitat de vida de tots els implicats –vilatans i turistes, botiguers, ciclistes, hotelers, restauradors, policies, venedors, vianants, etc. I res de res. Sembla que els únics a qui no importa «cosir» amb multes són els que paguen religiosament els seus impostos.