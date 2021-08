La passió per un cert tipus de luxe no s’alimenta exclusivament del desig de ser admirat, de suscitar enveja i de ser reconegut pels altres, sinó que, en aquells que la practiquen, hi subjacen igualment les ganes d’admirar-se a si mateixos, de gaudir de si mateixos i de la seva imatge elitista. Aquesta és una dimensió narcisista que s’ha anat estenent per tot arreu i a una elevada velocitat. En una època d’individualisme galopant com la que ens està tocant viure, moltes persones, al carrer i a les xarxes socials, afirmen la seva necessitat de destacar-se de la massa, de no ser com els altres i de sentir-se excepcionals. Les seves motivacions elitistes no només estan basades en l’honorabilitat i en l’ostentació, també en objectius d’una distància i una diferència que són les que procuren els consums poc freqüents. Avui, l’univers del luxe ja no funciona en exclusiva a partir de l’oposició clàssica entre els rics i els pobres; entre els subjectes dominants i els dominats; entre els hereus i els nouvinguts. El luxe és al servei de la imatge personal, no pas de la imatge de classe. Perquè la majoria dels comptes d’Instagram, YouTube o TikTok, com la majoria dels comptes corrents, són individuals i no col·lectius.