1.- (Els querubins són àngels que ho saben tot de nosaltres i s’anticipen als nostres desitjos perquè tenen poders sobrenaturals).

«Un home anava cap a una exposició de pintures i una dona feia el mateix recorregut per veure els quadres d’un seu amic. Els dos que no s’havien vist mai es trobarien contemplant un mateix quadre, es parlarien i al cap de poc s’enamorarien, però es requeria perquè tot anés com una seda la intervenció d’un querubí que tirés una fletxa esmolada en els seus cors per encendre la flama abrasadora de l’amor.

Un querubí i una querubina s’adonaren per separat que la seva presència era requerida a la galeria d’art per enamorar l’home i la dona. Es van presentar i discutiren a qui li tocava ser el llançador de la sageta; de la discussió passaren a la baralla i en el cos a cos es van disparar recíprocament la fletxa enamoradissa que es clavà en els seus cors.

Els dos querubins es van enamorar i ara viuen plegats amb una mainada de cupidos; la parella destinada a enamorar-se van sortir de la sala i cadascú va seguir amb la seva vida òrfena d’amor».

2.- Els querubins són feiners en la tasca d’enamorar clavant sagetes als cors, però alguns beuen massa mam. Dos querubins alertats que s’havien concentrat persones en una festa amb orquestra amb la intenció de conèixer-se i enamorar-se, de sobte se’ls girà feina i es presentaren completament embriacs i amb el carcaix carregat de fletxes eròtiques.

Aprofitaren la barra lliure per seguir alcoholitzant-se fins que s’adonaren que ja era hora de tirar les sagetes. Van encertar alguns cors i aconseguiren que dos homes s’enamoressin i que una dona casada deixés el marit, engrescada sentimentalment amb un noi, però això no té gaire importància davant la quantitat d’individus ferits que ingressaren als hospitals amb una fletxa al braç, a la cama o a l’esquena.

Mai es va saber qui fou l’arquer, atès que els querubins són invisibles. La policia, després d’una investigació exhaustiva, va detenir el pianista i el saxofonista, completament ebris, acusats d’haver comès les lesions».

3.- Un querubí que rondava per la terra va enamorar-se d’una xiqueta del meu poble, molt amiga meva, i no sabia què fer perquè sospitava que el seu nou xicot si es casava amb ella seria bigam, ja que estava convençuda que tenia una família amb dona querubina i fills querubins en el món celestial.

El querubí enamorat de la meva amiga li assegurava que se la podia endur i que la matricularia en un curset per preparar-la i poder ingressar en la colla dels querubins. Jo, que soc molt llegit, la vaig advertir que entre el querubinat domina la dona, és una comunitat matriarcal i la muller legal li impediria l’accés. A més d’una coça al cul la podia enviar a la terra i entraria per la finestra a casa dels pares, que l’acceptarien o no després de la salvatge fugida.

-. Així què haig de fer amb la meva vida?

-. Casar-te amb mi, sempre t’ho he dit; no soc querubí, però tinc horts i un ramat d’ovelles.

-. Em faràs feliç? En construiràs una caseta dalt del turó del pi i podré seguir contemplant allò que tant m’agrada?

-. Sí».

4-. Una querubina, després d’un treball ingent, es va prendre unes vacances en un mas rural a prop de casa. Aviat ens reconeguérem i ella a l’acte em digué «tu havies sigut querubí».

-. Efectivament. No t’ho vull pas amagar, em vaig quedar aquí disfressat d’humà. Si em desmaterialitzés em veuries per dins.

-. Ja t’ho diré. M’ho estic rumiant i no sé si quedar-me aquí ara que em jubilaré. Estic cansada d’actuar de matrimoniera arranjant casoris que es trenquen i en demanen explicacions per haver apuntat malament el cor d’una concreta persona i no d’una altra. Fins m’han fet un judici i al jutge, com que buscava parella, li vaig trobar una senyora del seu gust i el judici es declarà nul per falta de proves. Ningú va trobar la sageta, que la portava clavada al cor l’actual esposa del magistrat.

-. També vaig viure situacions tenses. Un home amb escopeta em perseguia, vaig canviar de país.

-. Els querubins pequem d’excés de bondat. Ens quedem aquí per viure junts tota l’eternitat?

-.Fet».

5.- «Una querubina va visitar un escriptor per escriure un conte i li va proposar que la protagonista fos una nena musaranya i que fos ell qui iniciés el relat.

- Hi havia una musaranya que mantenia una relació epistolar amb un nen musaranya-.

- El nen musaranya li digué que podien trobar-se per berenar i que ell ja portaria coses bones per menjar-.

- La musaranya en veure el nen tan sol·lícit i generós s’ho rumià, atès que era vergonyosa i desconfiada.- L’escriptor.

- La musaranya s’ho rumiava i rumiava.

- I la musaranya després de rumiar-ho tant li va dir a una amiga que hi anés i es fes passar per ella i ja li explicaria com aviat anat la berenada-. L’escriptor

- Però la nena musaranya no sabia si havia sigut una bona idea enviar una impostora-.

- Va ser definitivament una mala idea perquè l’amiga no va tornar mai més-. L’escriptor

- Pobreta musaranya, jo no hauria escrit un final tan trist-. La querubina.

-. Ha entrat la realitat en el conte.

-. La vostra realitat no m’agrada gens».

6.- «El querubí somiava que sobtadament la seva companya de llit el despertava sobresaltada per preguntar-li: «Digues-me què hi has anat a fer al port?» Ell, en el somni, li responia: «La meva anada al port és cosa meva i en el port tu no hi eres». La companya es despertà, desvetllà el querubí per preguntar-li: «Que havíem quedat que ens veuríem al port?».