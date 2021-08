Després que la covid ha segat la vida de milions de persones, després que moltes més viuran la resta de les seves vides amb seqüeles invalidants, després que la pandèmia ha trinxat l’economia, empreses grans i petites han hagut d’abaixar la persiana, petits comerços caminen per la corda fluixa, famílies sobrevisquin amb ERTOs amb data de caducitat, després que algunes malalties mentals s’hagin fet fortes per l’isolament i la incertesa de la pandèmia, després que els amants hagin oblidat el sabor de la fruita prohibida, que avis no hagin vist créixer els seus nets, que moltes famílies no hagin pogut dir l’últim adeu als seus morts, després que ens hagin retallat drets tan bàsics com sortir de casa o anar al poble del costat, mesures dràstiques com ineficaces, després que hàgim hagut de veure les competicions esportives com si fossin un videojoc, després de ser testimonis com l’anterior govern a causa d’un desassossec institucional confonia la covid amb les tropes borbòniques i Pedro Sánchez amb Felip V... Després, doncs, de l’assot de les plagues que no feren falta en l’antic Egipte, les nostres autoritats debaten si han d’obligar els nostres sanitaris a vacunar-se o no.

Per a mi no hi ha debat ni peròs que comptin. Tot sanitari, tot treballador d’un geriàtric s’hauria de vacunar. Qui no vulgui protegir-se i de retruc protegir les persones que cuida se l’hauria d’acompanyar amb una amabilitat exquisida fins al hall, donar-li les gràcies per la feina feta i demanar-li que tanqui la porta per fora. Què diríem si acudíssim a una comissaria per denunciar un lladre que ha entrat de nits a casa i ens el trobéssim allà vestit de mosso d’esquadra! O com encaixaríem que per culpa d’un mal de panxa anéssim a l’hospital i en sortíssim amb diagnòstic d’apendicectomia i infecció per la covid contagiada pel mateix cirurgià! O que el nostre pare se’ns morís en una residència perquè no s’exigia l’obligatorietat que els seus treballadors estiguessin vacunats! Què diria la justícia en aquest darrer supòsit? Homicidi per imprudència? Mala pràctica mèdica per no haver posat tots els recursos disponibles per evitar el contagi d’un dels seus usuaris?

Fantástico! Eduard Punset contemplaria els exemplars que es neguen a vacunar-se de la covid, de la secta del negacionisme o de qualsevol altra afí, convidats al programa Redes, no amb acritud ni paternalisme. Ho faria amb els ulls encuriosits davant un fenomen que s’escapa de les coordenades del sentit comú i de la racionalitat igual que un entomòleg contempla una varietat mai vista de papallona. Els preguntaria per la mainadera, si el pare es treia el cinturó, si la mare els explicava contes de terror. Els demanaria pel bé del futur de la humanitat si es voldrien tancar una setmana en un laboratori per ser explorats pels millors neurocientífics del planeta. Punset no tindria cap dubte que les troballes serien un punt d’inflexió en el coneixement de l’evolució humana i podrien respondre a la pregunta sobre el perquè de la diversitat humana. La meva mare deia que hi ha d’haver gent per a tot.

Què diríem si el sindicat de carteristes del transport metropolità de Barcelona exigís en una carta a l’alcaldessa que es respectés el dret del seus afiliats a guanyar-se la vida i poder enviar els seus fills a la universitat? Mai els drets havien tingut tan bona salut com ara mentre els deures, els pobres, agonitzen en un racó de la sala. El suposat dret a no vacunar-se xoca frontalment amb la competència dels poders públics de tenir cura de la salut de la comunitat. En tenen cura quan permeten que uns sanitaris amb un morro que se’l trepitgen treballin sense vacunar-se?