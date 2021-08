Conèixer gent no és difícil, i menys si tens una feina que implica relacionar-se amb altres persones i tens un caràcter més o menys extravertit. Però amb el pas del temps t’adones que el que sí costa és conèixer gent que passin a formar part del teu imaginari més proper, és a dir, que siguin de referència constant i que acabin responent a aquest concepte tan equívoc que és l’amistat. És com si, a mesura que et fas gran, els criteris que justifiquen una constància es vagin tornant més severs, i arran d’això no et vegis capaç de sostenir una confiança. O potser és que la teva percepció només s’acaba refiant dels motllos que ja tens a la teva vida, aquells que han sobreviscut a les pujades i les baixades de forma incondicional i persistent. Conèixer gent nova s’acaba convertint en exercici de diagnosi permanent, perquè arribes a un punt que acumules tantes decepcions i desconcerts que no confies en la primera persona que passa i necessites fer un recorregut que, a la maduresa, es fa més feixuc i incert. Els que ja estem a la quarantena (quina meravellosa coincidència amb el terme que implica aïllament i prevenció de contagis) tendim a tenir amistats que s’han configurat després d’un viatge compartit, i iniciar-ne un de nou sembla cada cop més improbable. D’una banda, perquè et creus que poques coses et poden sorprendre i, de l’altra, perquè per més que insistim a no reflexionar-hi les relacions humanes han canviat molt. Ho han fet pels filtres, que posen més complicat que mai conèixer veritablement algú més enllà de les seves màscares virtuals, i també pels relats que impliquen, perquè al final ja no saps si el que veus és una veritat incipient o una calculada operació d’imatge. Per tant, ja no és només que costi més de conèixer els altres, és que els altres, i un mateix, estem menys disposats a deixar-nos conèixer. El pitjor de tot és que hem abraçat col·lectivament aquesta distància emparant-nos en la idea contrària (aquesta consigna segons la qual estem més comunicats que mai, com si el mitjà fos la solució i no part del problema) i ara, amb la pandèmia, hem acabat d’ajornar els debats sobre la seva cronificació. Hem convertit el miratge en el refugi i les relacions en un ball de màscares, menystenint l’enorme potencial de dir-nos les veritats a la cara. Perquè és justament així, i no parlant des de l’aixopluc de l’aparença, que la gent nova acaba convertint-se en la teva gent.