Gairebé sempre, per no dir sempre, que passo per la vorera del carrer de Pau Vila i Dinarés, em trobo les papereres plenes a vessar, i ple de residus al seu voltant. Perquè passejar per allà sigui més agradable i no es contamini tant proposo tres solucions: posar més papereres, fer les papereres més grans o buidar-les més sovint.