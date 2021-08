Els preus abusius de l’electricitat a Espanya fan l’energia més cara d’Europa, amenacen les llars i la competitivitat empresarial (i molt més els autònoms), mentre s’ha acabat endollant (mai millor dit) a polítics com Aznar i Felipe González.

Si la idea d’una banca pública semblava «marxisme caducat» per qui veu «comunistes» per tot arreu, el Govern espanyol s’ha obert a reformar les tarifes i, entre altres idees, crear una empresa pública d’energia (un 90% en mans de les tres grans elèctriques, Iberdrola, Naturgy i Endesa) un cop acabin les concessions hidroelèctriques perquè tornin a l’Estat, després de pròrrogues no raonables per l’expresident Aznar (moltes, atorgades a la primera meitat del segle XX per 75 anys). I és que les raons estratègiques i d’interès social fan legítim un sector públic energètic, fins i tot la seva nacionalització o almenys flexibilitzar en part la seva comercialització sobretot en clau social i cooperativa i potenciar l’autoconsum via energies renovables, tot i que amb una simple estatització o una empresa pública per si soles no hi ha prou garantia, a més que ja existeix l’empresa semipública Red Eléctrica (REE), que podria assumir el paper.

Cal pensar en Verd ecològic, així com afrontar els fets amb voluntat, urgència i valentia per buscar i trobar solucions no necessàriament úniques i preventives, aprofundint i fent permanents vàries mesures pal·liatives ja encetades com la derogació de l’impost al sol fomentant l’autoconsum a Espanya, o els retocs temporals a la fiscalitat, com la rebaixa de l’IVA del 21% al 10% (podent reduir-se al 4%) i suspensió de l’impost sobre la generació. També apostar per la neutralitat política sobirana front a capricis imperialistes i la submissió a qualsevol d’ells per minimitzar els consegüents perjudicis econòmics. Tot i que no s’espera gaire de la classe política.