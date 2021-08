Tenim molts pobles de la Costa Brava indignats pels botellons, festes, trobades del jovent i dels no tan joves! Tot això comporta: fressa, brutícia, vòmits, borratxeres i un llarg reguitzell de fets indesitjables afegits a la mala educació de molts i moltes joves. Doncs això, senyores i senyors, és el que aguantem molts veïns de Platja d’Aro sempre, sempre, cada estiu, tots els dies de la setmana, a totes les hores de la nit. Aproximadament entre les 10 del vespre i les 7 de la matinada. I no ho hem triat nosaltres, no. Ara resulta que no poden descansar, caram! I nosaltres? Algú se’n recordava de nosaltres els altres anys, quan no hi havia pandèmia i tothom podia sortir sense cap filtre? Quan la festa es concentrava a Platja d’Aro, tothom conforme.

Si parlem de protegir la salut, aquestes trobades són inacceptables, però la queixa de la gent és bàsicament pel soroll. Molts d’aquests veïns i veïnes que ara reivindiquen el seu dret al descans tenen fills que participen en aquests botellons, i ells ho saben, però fins ara no els havia afectat, és clar. De tant en tant està bé posar-se al lloc dels altres. Per primera vegada en molts anys els veïns del centre de PdA descansem a partir de la 1 de la nit, tot i que sabem que el soroll tornarà...