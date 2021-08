En contestació a l’escrit publicat a l’edició digital de Diari de Girona el 27 de juliol de 2021 per part del senyor Thomas Spieker, i més concretament a la seva referència «El problema, però, és quan el client/usuari té la sensació d’haver perdut un munt de temps i diners a la notaria, sense cap valor afegit».

Els documents que autoritza el notari, que inclouen entre molts d’altres, contractes entre particulars, contractes amb intervenció de companyies mercantils i/o financeres, pactes de família, pactes hereditaris, herències, insisteixo entre molts d’altres, estan sota la salvaguarda dels Tribunals.

I ho estan perquè aquests documents, els notarials, i a diferència dels documents privats, garanteixen per si mateixos l’acompliment de tots els requisits de legalitat, llibertat de contractació i seguretat que demana l’ordenament jurídic.

Aquests efectes són els que caracteritzen el sistema notarial espanyol així com els de la majoria dels estats d’Europa, sistema que es coneix com a continental o llatí i del qual es diferencia el del Regne Unit. Sistema continental, l’europeu en el qual a més s’integren els d’estats com ara Canadà, Japó, Mèxic i la majoria dels estats llatinoamericans.

I que, com apuntava, es contraposa als sistemes coneguts com anglosaxons, presents als Estats Units d’Amèrica, Regne Unit, Austràlia i altres afins, on els notaris o bé no existeixen o bé estan desproveïts de les competències del nostre sistema.

Que el contingut del contracte entre parts autoritzat per notari estigui sota la salvaguarda dels Tribunals significa que quan celebrem una compravenda, per exemple, i firmem un document notarial, ni cap de les dues parts contractants ni ningú en el futur tindrà pràcticament possibilitats de desvirtuar ni anul·lar els drets i les obligacions nascuts i derivats d’aquest contracte.

I aquí trobem la diferència entre el nostre sistema notarial, europeu, continental o llatí i l’anomenat anglosaxó. Els Estats Units d’Amèrica en són un paradigma clar, on quan formules la contractació, per exemple, de la compravenda d’un habitatge, estàs obligat a requerir, primer els serveis d’un professional privat que redacti aquest contracte i segon, a concertar amb una companyia d’assegurances una pòlissa que garanteixi que en qualsevol problema que en el futur afecti el teu dret –pensem en tota la casuística de dobles vendes, estafes, pressions...– l’asseguradora et rescabalarà.

Si comparem les despeses, dobles en el cas del sistema anglosaxó, professional d’una part, més companyia asseguradora d’altra, amb el nostre aranzel, costos tributaris a part, descobrirem que el nostre sistema de seguretat jurídica preventiva és descaradament més econòmic. Hi ha publicats gran nombre d’estudis de costos.

Tot això sense parlar de la tradició de litigar i posar-ho tot en dubte, pròpia i tradicional dels anglosaxons. En contrast amb el nivell d’assessorament jurídic que comporta la intervenció del notari en el nostre sistema.

Espero que el valor afegit al qual fa referència el Sr. Thomas Spieker hagi quedat suficientment explicat.