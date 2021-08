Il dolce far niente», traduït literalment al català, és «el dolç no fer res», molt adient en temps de vacances. Gaudir de no fer res, fer el badoc. Gandulejar, mandrejar en temps de vacances. Fer el gandul ocasionalment, no és ser un gandul que fuig de fam i de feina.

La revista Valors es pregunta: És útil, no fer res? (n.194 juliol-agost)

La pregunta és pertinent perquè estem immersos en un món que impera la productivitat, la competitivitat i el consum i quan «no fem res», ens pot agafar un sentiment de culpabilitat per la pèrdua de temps. La revista (que recomano) ens demostra que la pèrdua de temps pot ser útil.

Modestament, també ho crec i intentaré demostrar-ho, amb una anècdota de Siddharta Gautama, el Buda i un exercici tret del llibre Els 7 hàbits de la gent eficaç de Stphen R. Covey (considerat el segon llibre més llegit després de la Bíblia).

Un dia calorós d’estiu, el Buda travessava un bosc amb el seu deixeble, Ananda. Assedegat, demana al seu deixeble que, si us plau, prengui el seu bol i vagi al rierol a cercar aigua.

Així ho va fer Ananda, però al cap de poca estona va tornar amb el bol vuit, tot dient:

«L’aigua del rierol no es pot beure. Està remoguda i bruta de fang, per un carro arrossegat per dos bous que hi ha passat. A prop hi un gran riu, camino una mica més, m’hi acosto i et porto el bol ple d’aigua».

Tanmateix, el Buda insistí:

«Torna al rierol i espera que l’aigua estigui neta, omple el bol i me’l portes».

El deixeble, una mica molest, però per obediència, va fer el que el seu mestre li va demanar.

De mica en mica, l’aigua es va tornar cristal·lina. Aleshores es va adonar de l’ensenyança del Buda. En l’espera havia descobert el moviment i la vida de la naturalesa que l’envoltava.

En tornar amb el bol ple d’aigua cristal·lina, el Buda li va donar les gràcies. Tanmateix, contestà Ananda:

«Si hagués entrat a l’aigua en aquell moment, encara, amb la ment enutjada per la repetició de l’ordre, l’hauria enterbolida més, però en asseure’m a la riba i fixar la meva ment en la naturalesa de l’entorn, la ment s’ha clarificat com l’aigua cristal·lina del rierol. Gràcies per la teva lliçó, mestre!»

Hi ha qui diu que el «no fer res» és la porta oberta a l’espiritualitat. Suposo que sí!

Cal provar-ho! També és oportuna la consigna que Enrique Sueiro, assessor de comunicació directiva, dona en el seu darrer llibre Brújula directiva, quan diu:

«Més brúixola i menys cronòmetre. El nostre món seria encara millor amb aquest ordre de prioritat. També guanyarem en maduresa si avantposem el perquè, al com i fins i tot al què. L’objectiu d’aquesta brúixola és de profunditat extensiva o pensament operatiu per dirigir-se. Si dirigir-se perquè tots hem de ser directius de nosaltres mateixos».

L’exercici proposat per l’esmentat guru, Stephen R. Covey, incideix precisament a endinsar-nos, amb la ment asserenada, mitjançant una passejada tranquil·la, envoltats de naturalesa, sigui bosc o mar, un capvespre de vacances, tot fent, la següent visió/reflexió:

Imagina que vas a un enterrament i quan mires el taüt resulta que el difunt ets tu mateix. Pots imaginar-te la sorpresa!

Assegut al banc per seguir la cerimònia, llegeixes el programa d’intervencions i els oradors pertanyen:

El primer és de la teva família. El segon és un amic de la «colla». El tercer, un company de treball. El quart és un col·lega de la teva parròquia o organització comunitària.

Ara pensa profundament. Què voldries que cadascun d’ells digués sobre la teva conducta i la teva vida. Has estat plena o mancada de virtuts?

Som a temps de consolidar o rectificar. Per una i altra qüestió, cal visionar la vida i prendre un compromís.

«Tota persona té la seva missió o vocació específica a la vida. Cal descobrir-la», ens diu Victor E. Frankl en el seu llibre L’home a la cerca de sentit (1905-1907, neuròleg, psiquiatre, que va sobreviure als camps de concentració nazi).

La vida és canvi i el canvi personal comporta canviar d’hàbits. Totes les coses es creen dues vegades. Sempre hi ha una creació mental i després la creació física.

Que «Il dolce far niente», d’aquest estiu, serveixi per visionar i crear petits ( o grans) canvis en les nostres vides.