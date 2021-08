El dilluns 9 d’agost de 2021, a la pàgina 12 del Diari de Girona, es van publicar dues notícies. La primera, sobre els inicis de tractament de les drogodependències dels gironins als serveis públics especialitzats. La segona, sobre les sales de consum higiènic, les seves prestacions i els seus beneficis comunitaris i per a la salut.

Com bé s’explica a la notícia, les sales de consum higiènic són serveis amb l’objectiu de reduir els danys associats als consums de drogues: la transmissió de les malalties infeccioses i la mortalitat per sobredosi, entre d’altres. El que no s’esmenta –tot i que es podria interpretar per la correlació d’ambdues notícies, la primera centrada en dades de Girona– és que a les comarques de Girona no es disposa, ni s’ha disposat mai, d’una sala de consum supervisat.

Girona té una tradició de més de 25 anys d’intervenció al carrer, on consumeixen els usuaris de drogues injectades. Quan les persones que pateixen una drogodependència no arriben als serveis de salut, els professionals fan una tasca comunitària de prevenció per a millorar la seva qualitat de vida i la de la comunitat.

Des de l’any 2016 Girona ha vist reduïda progressivament l’oferta en aquests programes, inclús suprimint el programa d’intervenció en medi obert especialitzat que s’encarregava, entre d’altres, de donar suport als programes d’intercanvi de xeringues als CAPs. Així, els CAPs on l’activitat de consumidors de drogues és molt elevada, per exemple el CAP de Vila-roja, al sector est de la ciutat de Girona i un dels centres que proporciona més material d’injecció de Catalunya, ha vist com els recolzament dels serveis públics especialitzats en drogodependències ha disminuït i com entorns comunitaris més desfavorits han vist desaparèixer aquests programes.

Mentrestant, les dades sobre les infeccions relacionades amb el consum de drogues injectades són molt elevades a Catalunya en comparació amb altres països europeus, i la mortalitat per sobredosi continua entre les primeres causes entre la població general jove. No sembla que en els propers mesos les coses hagin de canviar a millor. Males notícies per a alguns dels grups més desfavorits.

Aquesta carta al director està signada per Fran Calvo (educador social), Lidia Cabanillas (infermera), Sílvia Saura (metgessa) i Ariadna Jordà (metgessa), totes nosaltres professionals de la salut a Girona.