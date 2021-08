El Govern, igual que la sanitat, ha hagut de cedir, en la possibilitat d’establir el toc de queda en segons quins municipis. Ha sigut arran del criteri del TSJC, que entén que coartava un dret dels ciutadans. Ens semblaria molt bé sempre que també es tingués en compte que no tots els ciutadans i ciutadanes som iguals. La majoria sí que som conscients que els nostres drets no perjudiquin els dels altres, però, és clar!, hi ha una minoria –a vegades no tan minoria– que s’apropia d’aquest dret, i el converteix en una mena de llibertat desenfrenada, que els fa oblidar certes normes, sense tenir en compte que perjudiquen els que sí les respectem.

Ja ho entenem, tot acceptant-ho, que el jovent d’avui té molta marxa, i que en no poder-la descarregar a les discoteques, bevent i ballant, ho han de fer en altres espais, com per exemple les platges, però passa que, sovint, s’obliden de respectar les normes, i a part de l’excessiva gresca, que segons on la fan molesten els que viuen a prop, així com del munt de deixalles que deixen, no tenint en compte el perill de transmissió dels virus, no sols es posen en perill ells, sinó que també hi posen els altres.

Resumint, drets dels ciutadans, sí! Sempre, però si no hi ha responsabilitat, els drets perden el seu veritable sentit. És el nostre parer.