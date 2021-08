Hi ha alguns temes en què la relació causa-efecte és òbvia. Quan un, per exemple, contracta un servei o negocia unes condicions de treball, horari i sou, té perfectament clars els objectius i les condicions que les fan efectives, però quan un parla del canvi climàtic, per exemple, la relació entre normes que es posen i els seus efectes, la relació causa-efecte resulta molt més difícil de veure. La importància de les energies renovables no tothom la percep de la mateixa manera perquè els efectes perniciosos per la terra de les energies convencionals no són obvis. A Espanya la regulació recent sobre energies alternatives (eòlica i fotovoltaica) és una història que il·lustra com la falta de consens en temes centrals pot esdevenir un problema. A Catalunya, en canvi, és una història de falta de iniciativa política.

A Espanya, Zapatero, encertadament al meu entendre, va fer una llei per potenciar les energies renovables. No els avorriré amb els detalls, però essencialment incentivava els particulars i comunitats de veïns a posar plaques solars als teulats dels seus habitatges i donava facilitats per invertir en empreses d’eòlica o fotovoltaica. Va començar a funcionar, les comunitats de veïns que invertien en fotovoltaica utilitzaven l’energia que necessitaven i posaven a la xarxa elèctrica la que els sobrava (i pagaven segons gastaven i donaven), i les empreses tenien uns incentius raonables. Quan la cosa començava a funcionar hi va haver canvi de govern i el PP va derogar les lleis existents (per afavorir les grans empreses elèctriques), amb la qual cosa particulars i empreses que havien invertit van perdre bona part de les inversions i ara és més complicat per les reticències dels inversors escarmentats pel que va passar. El problema dels preus de l’electricitat hauria sigut menor si les energies alternatives haguessin tingut més implantació. El cotxe elèctric, per exemple, contaminarà menys, però la contaminació es reduirà molt més si l’electricitat prové d’energies renovables. La producció d’energia hauria de ser un tema d’estat i els plans haurien de consensuar-se entre els partits de govern. Una part dels fons europeus haurien de servir per incentivar la producció d’energia renovable i seria molt necessari consensuar els plans perquè els inversors tinguessin més seguretat i poder obtenir més finançament privat per crear empreses del sector.

A Catalunya els anys de processisme no han ajudat. Fins al 2019, en temps de la consellera Chacón, no es va fer una llei per impulsar l’energia fotovoltaica i eòlica i el seu desenvolupament deixa molt a desitjar. L’observatori de les energies renovables de Catalunya, que agrupa empreses del sector, acaba de fer públic un informe en què es mostra molt crític. Segons dades de la Generalitat, des de 2019 sols cinc projectes (tots de fotovoltaica, cap d’eòlica) han passat un primer escrutini, però cap té a dia d’avui els permisos per començar la implementació. Dit altrament no s’ha posar en marxa cap projecte nou des del 2019. De fet, segons l’informe, la dependència de l’energia nuclear s’ha fet més gran durant aquest període. A més en l’acord de govern entre ERC i la CUP van pactar una moratòria per reordenar el sector (diuen) que molts temen que paralitzi o, almenys, endarrereixi els projectes d’energies renovables a Catalunya. Això s’afegeix al retard històric que tenim en energies renovables de tal manera que, a dia d’avui, pensar en complir les exigències de la UE sembla una tasca inabastable.

Com deia pel cas espanyol, aquests temes, com el de l’aeroport que comentava la setmana passada, el consens entre els partits semblaria una mesura raonable. Em va agradar que en l’entrevista a Raúl Moreno, portaveu adjunt dels socialistes al Parlament, digués que el que pitjor porta és que cada cop sigui més difícil posar-se d’acord amb el que pensa diferent, fins i tot sovint està penalitzat. És just el contrari de fer bona política. A Espanya l’actitud del PP és ben clara i a Catalunya els independentistes menyspreen els que no ho són. Ara mateix, sense conèixer les propostes, el president Aragonès ja ha dit que no pactarà res amb els socialistes, tot menyspreant la mà estesa d’Illa. No s’estudien les propostes dels altres, no entenem que tothom té propostes interessants que cal estudiar (un element clau de la democràcia, com es pot acordar si no es llegeix amb esperit constructiu el que diu l’altre?). En el tema de les energies renovables m’agradaria veure que hi ha consens sobre com aplicar-ho també a casa nostra. Un comentari al marge. Dir que es vol governar per tots els catalans i no voler escoltar les propostes dels que van guanyar les eleccions no és contradictori?

Finalment els voldria comentar que el president Sánchez està aconseguint que Europa valori l’aportació espanyola. Només cal veure que el problema amb Marroc ha comptat amb el suport d’Europa, que l’aprovació del pla espanyol sobre la primera part dels fons europeus es va presentar en un acte en el qual va participar Ursula Von der Leyen, que junt amb Charles Michel ha tornat a visitar Espanya per agrair a Sánchez el paper que està jugant en la vergonyosa retirada d’Afganistan, paper que també ha lloat el president Biden. Lluís Foix diu que la frase que Ursula von der Leyen va pronunciar a Torrejón, «Espanya és exemple de l’ànima d’Europa», és un elogi imprevist però valuós. Pels independentistes deu suposar un inconvenient perquè el seu somni és una Europa que avorreixi Espanya i que ajudi Catalunya a aconseguir la república, però és bo per a tots que Espanya jugui a Europa un paper important (sobretot ara que els anglesos han marxat), que recorda el del temps en què Felipe González estava en el nucli director de la UE compartint protagonisme amb Delors, Mitterrant i Khol.