El cinema d’animació pot arribar a fer obres d’art gràcies a creadors, alguns dels quals ja són considerats com a clàssics dins d’aquest camp.

Aquest estiu he pogut veure mostres dedicades a alguns d’ells. Hi destacaria l’exposició «Michel Ocelot, artificier de l’imaginaire» al Castell d’Annecy. S’hi exposaven dibuixos, pintures, esbossos i maquetes del dibuixant del personatge Kirikou. També és remarcable l’exposició «25 ans de DreamWorks Animation» al Castell de Voltaire. A les sales hi ha les maquetes de personatges tan coneguts com Kung Fu Panda o els de Madagascar. Més a prop hem tingut aquest estiu l’exposició «Pixar. Construint personatges» al Caixaforum de Girona. A més dels dibuixos, croquis i pintures, s’hi podien veure les maquetes de personatges de Pixar Animation Studios, tals com els de Cars, Toy Story o Monsters.