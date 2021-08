En les darreres 3 temporades, la paraula fràcas s’associa sempre al resultat final de temporada del nostre Girona F.C. Aquest fracàs constant, s’origina a partir del moment en què Quique Cárcel, obre les portes a marxar de Pablo Machin, menystenint-lo i obviant que ell era la clau de l’èxit d’aquest club les darreres temporades. Vist amb perspectiva, és evident que qui feia créixer el club, el seu nivell d’exigència i l’únic motor vàlid d’aquells èxits esportius era el de Sòria. Quique Cárcel, sobrevalorant les seves capacitats, va considerar que el club havia de gi­rar en torn a les seves decisions i, malauradament es compten totes com a fracàs, ja no només pel fet de no assolir els objectius durant 3 campanyes seguides, sinó sobretot, per la poca capacitat d’engrescar l’afició amb els fitxatges i, per la seva nul·la tasca al capdavant de la direcció esportiva. M’agradaria molt saber si en un altre club, amb un 95% dels fitxatges fracassats, aquest director esportiu seguiria al capdavant del club. Aquí Girona som una excepció i permetem malgastar diners amb jugadors que tots sabíem que no valdrien i, fer plantilles curtes i descompensades any rere any. I, el que em sap més greu de tot plegat és, que a sobre, doni lliçons a l’afició del Girona, dient que estem perdent de vista la realitat del club, ell, que la feina més important que ha de fer i, que té 10 mesos l’any per fer-la que és observar jugadors amb projecció per incorporar-los, no la fa i acaba fitxant ex-jugadors, la majoria dels quals han fracassat i, anticipo que ho tornaran a fer. No pot ser intocable un home que la majoria d’abonats coincidim en les xarxes socials que ja no val i que el Girona no només no creixerà sinó que serà cada cop més petit mentre ell segueixi confeccionant la plantilla. Ànims amics Gironins, seguirem animant però es fa cada cop més difícil mantenir la il·lusió amb el projecte veient que qui l’ha de confeccionar, passa de tot!