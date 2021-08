En base als constants informes i advertències dels científics d’arreu del món, i amb tot el respecte per aquelles persones que pateixen o han patit aquesta pandèmia, de manera metafòrica m’atreveixo a suggerir que per al nostre planeta la COVID representaria «un fort refredat» que tard o d’hora s’ha de curar. El fenomen del canvi climàtic, en canvi, és (ja) per la Terra una malaltia terminal irreversible.

De la informació, banalització o dels silencis intencionats dels mitjans de comunicació, i de les accions que prenguin o no els nostres governants, dependrà ocultar al ciutadà o advertir-lo del trist futur que ens espera.