L’Organització Internacional del Treball publicà el 19 de juliol un molt interessant informe sobre la problemàtica laboral femenina a la situació de crisi sanitària que venim patint des de principis de 2020. El títol és clarament il·lustratiu de quines han de ser les línies d’actuació: «Avançar en la reconstrucció amb més equitat: els drets de les dones a la feina i a la feina, al centre de la recuperació de la covid-19».

La importància del document rau no només en les propostes que efectua, que són continuació de les formulades en informes i estudis anteriors, i òbviament tenint en consideració l’impacte de la crisi, sinó molt especialment en la constatació, amb dades estadístiques tant a escala internacional com de cada continent, sobre l’ocupació, i els drets, de les dones, que venen a demostrar, per si encara hi hagués algun dubte al respecte, que la crisi està afectant més desfavorablement el personal femení, present a més en gran part dels treballs necessàriament presencials, és a dir, de contacte amb altres persones, qualificats ara d’«essencials» i que durant molt de temps han estat (i crec que ho segueixen sent, almenys en l’àmbit de les relacions de treball) molt poc valorats per gran part de la societat.

Algunes dades que he extret de l’informe, després de la seva atenta lectura, reforcen les argumentacions anteriors.

En primer lloc, que, si bé la crisi ha afectat de manera molt contundent tant homes com dones, amb un impacte superior a 2019 i 2020 al que es va produir durant la Gran Recessió, les conseqüències a curt termini seran més impactants per a les dones, ja que l’any 2021 es preveu que hi hagi 13 milions menys de dones empleades que el 2019, mentre que el nombre de treballadors se situarà en els mateixos nivells que en dit any.

Més exactament, les dades de l’OIT són que en aquest any «la xifra de dones ocupades sigui de 1.270 milions i que la dels homes amb una feina abasti els 2.019 milions. Només el 43,2 per cent de les dones que en tot el món tenen edat per treballar estaran ocupades en 2021, enfront del 68,6 per cent dels homes en la mateixa situació», percentatges que varien una mica, a favor de les dones, a Europa i Àsia Central (46,0 %, enfront del 60,8 % masculí).

De les dades quantitatives, és a dir, del nombre de persones ocupades, hem de passar a les dades qualitatives; és a dir, les condicions de treball. L’Informe posa de manifest que les «bretxes de gènere» segueixen persistint i que fins i tot s’han incrementat durant la crisi, conseqüència en bona part d’on s’ubica en gran mesura la població treballadora femenina i els límits que això suposa per poder dur a terme la seva activitat a distància.

Si bé durant la crisi l’OIT calcula que el nombre de persones treballadores que van poder treballar de manera no presencial va ser de 557 milions, el 17,4 per cent de l’ocupació mundial, el percentatge de l’ocupació femenina és uns quants punts inferior, ja que «... encara que en molts llocs de treball d’alts salaris es podria passar al teletreball a temps complet, no ha estat aquest el cas de les moltes dones que tenen salaris baixos i els llocs de treball, per exemple, en el comerç minorista, les vendes i l’hostaleria, requereixen una interacció física amb clients, consumidors o pacients...».

Preocupació per l’ocupació, i les condicions de treball de les dones que porten un cop més l’OIT a plantejar i demanar als Estats membres que les polítiques econòmiques i d’ocupació que s’adoptin ho siguin «amb perspectiva de gènere», amb especial atenció a l’adopció de mesures que enforteixin l’anomenada «economia de la cura», a la qual ha prestat especial mirament en anteriors documents i que ha sintetitzat d’aquesta manera: «Trobar solucions a la prestació de cures és essencial perquè les dones gaudeixin d’igualtat d’oportunitats en el món de la feina. El treball de cures té lloc en diversos entorns i tant en l’economia formal com en la informal. Una part d’aquestes cures són prestades pel sector dels serveis de salut, que és essencialment formal i públic. Els serveis públics de cura de nens i nenes, l’educació de la primera infància, les cures dirigides a les persones amb discapacitat i les cures de llarga durada, així com la cura de les persones d’edat, són altres dels àmbits que integren l’economia de la cura».

Enfortir aquesta línia d’actuació és prioritari per a l’OIT, que subratlla els seus efectius positius en la generació de treball decent, i encara que afectin particularment les dones també beneficien els homes. Per aquest motiu, l’OIT insisteix que les consideracions sobre igualtat de gènere «han de ser un component intrínsec del disseny, l’elaboració, l’aplicació i els resultats de la totalitat de programes i estratègies, polítiques, lleis i reglaments implementats per respondre a la pandèmia de covid-19 i recuperar-nos d’ella», i que torni a recordar (ja ho havia fet en la Declaració del Centenari, 2019, i en el Pla d’Acció, 2021) que cal adoptar el més ràpidament possible mesures en aquests àmbits:

«Invertir en l’economia de la cura. Els sectors de la salut, el treball social i l’ensenyament són importants generadors d’ocupació, especialment per a les dones, aporten resiliència a les economies i les societats i permeten als treballadors amb responsabilitats familiars treballar fora de casa (o fins i tot des de casa).

Treballar per a l’accés universal a una protecció social àmplia, adequada i sostenible per a tothom, per tal de reduir l’actual bretxa de gènere en la cobertura de la protecció social.

Promoure la igualtat de remuneració per un treball d’igual valor.

Prevenir, afrontar i eliminar la violència i l’assetjament.

Promoure que hi hagi més dones en els llocs de presa de decisions».

No són propostes noves, certament, però sí que és encara més necessària la seva posada en pràctica que en etapes anteriors a la crisi.