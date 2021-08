El nou president de Catalunya no és com els presidents que l’han precedit. No té una actitud messiànica. Ni parla molt de la glòria futura, ni exagera sobre l’infern de què cal sortir. L’ex Mas, sí insinuava o deia clarament que ens havia de salvar. El nou president no sembla narcisista, ni es passa envoltant-se de persones dependents i obedients, ni cau sovint en contradiccions. L’ex Puigdemont, sí. El nou president no és un activista identitari. Té presents els problemes en general, deixant la identitat per al final. Evita els gestos inútils. De l’ex Torra no podem dir el mateix.