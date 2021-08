El motiu principal de les guerres sempre ha estat l’economia (motor de la història), i dins d’aquesta, tot allò que la mou a les societats humanes, avui dia principalment el petroli i la resta de recursos energètics objecte de cobdícia per envair altres països més que no la instauració de «democràcies» i «llibertats». No és casualitat la relació entre el control dels recursos energètics i el major neguit de les oligarquies mundials envers els líders i grups nacionalistes àrabs i del Tercer Món (Nasser a Egipte, Saddam Hussein a Irak, Bashar Al Assad a Síria, Gaddafi a Líbia, etc.) que envers l’islamisme radical internacional (Al Qaeda, talibans, etc.) finançats generosament per Occident (fins que col·lideix amb els seus interessos), i que elements com Josep Borrell vulguin tractar amb els talibans «perquè han guanyat» mentre nega el diàleg amb Puigdemont i vol imposar sancions a Rússia, Bielorrúsia, Iran, Cuba, Veneçuela, Corea del Nord, etc. (països amb models econòmics i/o poder militar que també inquieten l’establishment). Mentre altres a casa nostra parlen d’humanitat i «terres de llibertats i oportunitats», però es permeten fets tan inhumans com els desnonaments, l’atur juvenil, l’emigració del nostre talent a l’estranger, precisament per falta d’oportunitats, els abusos dels preus en les factures de la llum i el gas i altres abusos contra la ciutadania, etc. Però aquests dies el que més ha preocupat i fins i tot enfurismat més ha estat la marxa del Barça per part del gran jugador de futbol Leo Messi al Paris Saint Germain (amb tot el dret a fer-ho, quan molta gent del carrer igualment marxaria a altres empreses per cobrar més, ja que, sent sincers, a tots ens agrada viure bé i millor, tot i qüestions de perspectiva individual que no fan més rica la gent que més té, sinó la que menys necessita). Pa i circ, prioritats i interessos, entre altres fets que fan pensar si no ens trobem en una època molt semblant als temps previs a la caiguda de l’Imperi Romà. Ja es veurà.