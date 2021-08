La taula de diàleg entre els governs central i català està prevista per a la setmana del 13 de setembre. A dia d’avui, però, es desconeix la composició i el temari. Tot i així, no hi ha dia sense declaracions a favor o en contra.

Per a Quim Torra, que es va jugar la primogenitura (presidència) per un plat de llenties (una pancarta), «no s’hauria de produir». I, alhora, insisteix que «només proclamant la república i defensant-la al carrer, ens en sortirem». És un il·luminat!

Ara bé, aquesta visió és pròpia de l’independentisme més radical amb reductes en organitzacions civils, xarxes socials i mitjans de comunicació. En aquests àmbits es troben frases lapidàries com la de Maquiavel: «Els profetes armats vencen i els desarmats, perden». I també cites de Mao Zedong: «El poder neix de la boca del fusell». Per alguns d’aquests eixelebrats, no hi ha nació sense revolució. Tot i que són uns somiatruites, cal estar previnguts contra uns pensaments assilvestrats.

No lluny d’aquestes posicions extremes se situen els defensors a ultrança de la via unilateral, encapçalats per Carles Puigdemont i la cohort d’adeptes.

Així, Laura Borràs ha declarat que la taula de diàleg «només té raó de ser si s’hi tracten l’amnistia i l’autodeterminació. Si no entren ni a l’ordre del dia amb l’excusa que no caben a la Constitució, arribarem ben aviat al cap del carrer».

És a dir, o es negocia com sortir d’Espanya o s’estripen les cartes. És la «democràcia de l’embut», atribuïda als seus oponents, però que practiquen en erigir-se en dipositaris de la voluntat del poble, quan Junts per Catalunya només representa una minoria de votants.

Pel que fa a la CUP, la diputada Laia Estrada ha defensat «la celebració d’un referèndum unilateral quan ERC doni per liquidada la taula de diàleg». És més del mateix.

Però, en el maremàgnum independentista, al costat dels que blasmen l’acostament a l’enemic, hi ha els que no renuncien, d’entrada, a dialogar.

En el cas d’ERC, Oriol Junqueras i Pere Aragonès s’esforcen a explicar que cal aprofitar l’ocasió per fer caure la bena als ulls a la gent i desemmascarar el Govern espanyol. Emfatitzen que ara no toca la via unilateral. Marta Rovira ha remarcat que: «O sortim amb un referèndum o en sortim amb un resultat a favor d’haver guanyat legitimitat, més complicitat i més suport intern i internacional».

I què diuen els de l’altra banda de la taula? La delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha subratllat «que ha de servir per parlar de convivència, però sempre dins l’ordre constitucional». Si els independentistes exigeixen negociar l’amnistia i l’autodeterminació, bona nit viola.

Quin panorama! Algú està interessat a dialogar per millorar la vida de la gent?