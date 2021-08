El programa Joc de Cartes, conduït pel telegènic cuiner Marc Ribas, ha volgut descendir a l’infern de la tele-escombraria en el seu darrer programa, tot intentant donar publicitat als costats més foscos i menyspreables dels seus «concursants». Però a diferència de, per exemple, La Isla de las Tentaciones (Telecinco), en la qual es deixen en evidència persones tot mostrant els seus instints més primitius, el «concurs» de TV3 utilitza la mateixa metodologia, però no per deixar en ridícul cap individu, que també, sinó tota una petita empresa de la qual depenen treballadors, propietaris, proveïdors, clients i un llarg etcètera. De fet, la sinopsi ja apuntava al despropòsit: «Qui farà la millor cuina amb gust de mar? Roses o Cadaqués?». Com gosen enfrontar dos pobles veïns en un terreny en què mai han volgut (ni pogut) competir? Mentre Cadaqués és un dels pobles més pintorescs del Mediterrani, que han lloat els artistes i intel·lectuals més reconeguts del món, però que mai ha destacat per les seves excel·lències culinàries, Roses és una destinació de sol, platja i gastronomia, que ha acollit durant anys i panys no només el millor restaurant del món, sinó que molts dels més grans cuiners actuals han après part del seu ofici darrere algun dels seus fogons. Que jo sàpiga, mai cap restaurant de Cadaqués ha estat guardonat amb una estrella Michelin. A Roses n’hi ha hagut, com a mínim, cinc (i molts més aspirants)!

I la llei de la proporcionalitat? No tinc ni idea de la xifra exacta, però Roses deu tenir, com a mínim, tres vegades el nombre de restaurants que Cadaqués. Com pot ésser que Cadaqués estigui representat per dos i Roses només per un establiment? I qui els ha triat? Perquè, de fet, cap dels tres representa «el millor» de cap dels dos pobles.