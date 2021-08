Els principals destinataris dels missatges dels polítics a Twitter solen ser els seus col·legues i els periodistes, de manera que aquesta plataforma esdevé un entorn d’intercanvi autoreferencial, una eco chamber en tota regla. L’agenda dels mitjans de comunicació tradicionals es transfereix amb facilitat a les xarxes quan es tracta de grans esdeveniments, com els debats electorals o les convencions dels partits. Fins i tot s’hi reprodueixen els clàssics vicis i desigualtats. Per exemple, en una investigació centrada en els reporters que cobreixen l’actualitat del Congrés dels Estats Units, s’apunta que, en el major servei de microblogging del món, es manté el biaix de gènere en perjudici de les dones. Fa cinc anys, en 2016, el 44% dels nord-americans va recórrer a les xarxes 2.0 per obtenir informació sobre els comicis presidencials, com es revela en un informe del Pew Research Center. La proporció no ha deixat d’incrementar-se. Un altre estudi sobre l’origen de les notícies que segueixen els votants nord-americans mostra que la tercera font en aquestes mateixes eleccions va ser Facebook (amb un 8%), només per darrere de Fox News (19%) i la CNN (13%). En síntesi, per a la professora Emily Bell, no és que les xarxes socials estiguin intentant absorbir el periodisme, és que estan intentant absorbir-ho tot.