No tothom pot explicar que ha complert cent anys. Les persones que hi arriben han de sentir-se molt especials, perquè de segur que durant la seva vida han viscut molts moments diferents i sobretot moltes contradiccions. Vull dir que, per exemple, quan els pagesos de fa tants anys varen poder comprar la seva primera vaca, segur que per a ells era un tresor i ara, en canvi, han de llençar la llet al riu per no poder cobrar ni el preu mínim per sobreviure. I així molts exemples. Però la part més humana de quan fas tants anys diria que és el que deus sentir tu mateix. Morir sempre sorprèn. Viure sembla el més lògic. I, curio­sament, els dos fets formen part de la mateixa vida. A Tavertet, la Magdalena ha aconseguit arribar a aquesta xifra màgica. Només ella sap i sent el que significa. Nosaltres, la família i molta gent del poble, la vàrem acompanyar en aquest dia tan especial. La seva mirada ho deia tot, diria que ens comunicava «un gràcies per estar a prop meu». Tan senzill i tan real. Finalment, passi el que passi, crec que en realitat tots només necessitem estimació propera i poder-la compartir. La resta s’ho emporta el vent.