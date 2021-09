Curiós desenvolupament de la nostra llengua en el pas dels anys: com més fou perseguida, mes és va consolidar; en canvi, amb la democràcia perdem la força del seu encant. Segons les estadístiques fetes últimament, estem perdent tot el recorregut guanyat, una malaltia lingüística que deixa sota mínims la lluita per assolir el respecte adient de la nostra cultura. Un fet insòlit si tenim en compte tots el mitjans que disposem per un recolzament sòlid en l’educació, on les prioritats s’han esdevingut per consolidar-la en el camí més ampli de la culturització unànime del poble que hauria d’estimar-la i vetllar el seu tresor més preuat.

Em sento avergonyit del procés que les noves generacions maltracten la nostra parla, posant-la en perill com a idioma universal culturalment parlant, per la seva antiguitat i sent més que mil·lenària. Com podem tolerar el menyspreu que venim observant últimament? La feblesa de la seva defensa demostra que hem assolit una societat desconsiderada envers tota la cultura del poble català. Nosaltres, pioners a divulgar coneixements, deixem de costat la màxima prioritat del que representa per als ciutadans de Catalunya. Una cosa ha sigut correspondre als vinguts de fora, i l’altra, desvincular-nos dels nostre dret a parlar-la. Com a catalans.