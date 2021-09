Amb la ficció audiovisual, ja fa anys que sembla que no hi hagi un final absolut per a res ni ningú. Abans, un llibre, una sèrie o una pel·lícula acabaven i punt, la història assolia una conclusió i els seus protagonistes assumien un destí categòric. Però portem molt temps en què, ja sigui per nostàlgia o per continuar esprement velles icones, tot i tothom és susceptible de tornar, de ressuscitar i seguir fent el que feia. Passa amb els remakes, amb els reboots i amb les seqüeles tardanes, amb les temporades inesperades de sèries que semblaven enllestides, amb les noves entregues de relats que troben escletxes de continuïtat allà on les destinacions semblaven definitives. A la vida, singularment, passa una mica igual, perquè els finals també s’hi han tornat relatius. Fixem-nos, per exemple, en aquest estiu. Amb el calendari a la mà, ja s’acaba, però ja portem unes setmanes en què la meteorologia i fins i tot l’actitud col·lectiva és la de mirar més enllà de les seves fronteres temporals. Com que ens hem carregat les estacions tal i com les concebíem fins ara, l’estiu no va començar quan suposadament tocava i no haurà finalitzat amb les vacances. La tardor, també la tardor anímica, ha arribat abans d’hora i també marxarà abans de temps, i en poques setmanes ja farà un fred hivernal i, com que penjarem els llums de Nadal a dos mesos vista, ens semblarà que l’any també arriba a port. Com que el món està canviant, també ho fem nosaltres i les línies temporals que ens havíem acostumat a marcar. No hi ha finals absoluts perquè tampoc hi ha inicis clars. Passa amb les estacions de l’any, i també amb moltíssimes altres coses. És com si també visquem en un reboot permanent. Amb la pandèmia, va semblar per un moment que tot es torçava i al cap d’unes poques setmanes ja dèiem que els números estaven molt bé; ens vam dir que podíem treure’ns la mascareta a l’exterior però al carrer encara són majoria. Molta gent del teu entorn va dir que aquest estiu es quedaria per aquí però Instagram s’ha omplert de destinacions exòtiques. Tot volent fer simulacres de normalitat segurament hem oblidat en què consisteix, prenent direccions en què els camins no estan gaire ben marcats. Per això la vida quotidiana s’ha tornat un trànsit sense caps ni cues per decisions que no només prenem nosaltres. L’estiu de 2021 ha estat, en tot cas, millor que el de 2020: com a mínim ens hem vacunat i som més conscients de com ens està quedant el món.