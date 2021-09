Diria que és un conte de Cortázar. Un dia en una església a l’hora de missa, entra un tigre i, decidit, es dirigeix a l’altar. La feligresia contempla horroritzada com el felí devora el sacerdot. La premsa fa edicions especials i una atmosfera de mal auguri plana sobre la contrada. El diumenge següent el sacerdot substitut tampoc pot acabar de dir missa. La commoció de la parròquia té el punt de dramatisme just i els diaris treuen la notícia sense posar més pa que formatge. Temps després els devots assistents a l’església han integrat el sacrifici del sacerdot sota les urpes i els ullals del carnívor com la representació genuïna de la mort a la creu per la redempció dels homes. És més, si un dia el tigre no acudís puntual a la cita, un dubte sobre l’autenticitat del missatge de la sang vessada recorreria els cors dels assistents.

Quan veiérem per primera vegada el tigre que es passejava pels nostres carrers com si es trobés en la sabana africana, posant en perill la integritat de les nostres mascotes, recordàrem veus sàvies que ens prevenien sobre la fragilitat de la civilització. Transcorregut un temps, el tigre, com si fos el sereno que ens donava seguretat, no es menjava les mascotes, sinó algun transeünt despistat. El toc de queda ens portà a la memòria carrers foscos, solitaris, recorreguts per tanquetes de l’exèrcit i el so de trets llunyans. Com pot ser que es declari en societats democràtiques de ple dret! En nom de la pandèmia no tot s’hi val! Ara, quan la cinquena onada va de baixa i davant el risc d’una sisena, una part del món polític i del món epidemiològic insisteix a demanar una pròrroga del toc de queda. El motiu? Un tigre afamat de passeig per la ciutat tindria un efecte dissuasiu per a tots els galifardeus que pretenen alterar el ritme circadià de descans treball consagrat per la Constitució i per tots els nostres avantpassats.

Els drets fonamentals són bombolles que ens protegeixen de les urpes i dels ullals de l’Estat. Tot Estat sense excepció porta en el seu ADN la temptació totalitària. Si d’ell depengués, voldria saber-ho tot de tu. No hi ha res que irriti més l’administració que els súbdits se’ls escapin de la seva mirada d’àguila.

No es pot discutir que la pandèmia de la covid ha obligat a ventar tisorada a alguns del nostres drets. S’explicaren a la població els motius científics que obligaven a prendre una dura decisió? L’única resposta que se’ns donà per part de les nostres autoritats fou obrir la gàbia dels tigres. Una vegada els felins tornaven a la gàbia, la gent sortia de casa seva disposada a recuperar el temps perdut.

Algú s’imagina per campejar l’epidèmia un govern de concentració format per epidemiòlegs! «Perquè els nostres polítics no parlen amb els jutges» –deia un. Un altre mediàtic feia un doble salt mortal sense xarxa. En la mateixa frase deia que estava molt a favor dels drets humans, i com que era d’esquerres prioritzava la col·lectivitat sobre l’individu. Ignorava aquell que en una democràcia queda molt lleig, si més no avant la lettre, que un polític miri de convèncer un jutge, i aquest que els drets fonamentals es refereixen a la persona individual, no a la col·lectivitat.

La justícia ha dit a la Generalitat que no es poden matar mosques amb canons i que es posi el toc de queda a on li càpiga. Els alcaldes tenen les seves raons –però no la raó– per demanar que per llei la gent es quedi a casa. Que ordes de gent de totes les edats, poc elaborades i amb molts deures per fer, no sàpiguen divertir-se sense molestar els veïns i destrossar i embrutar el que se’ls posi per davant ve de lluny. Qui ha fomentat que la ciutat sigui un parc temàtic on està prohibit prohibir?