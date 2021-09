Fa molts anys en un alegre dinar familiar celebrant la festa major, els grans ens entretenien amb les seves plasenteries; semblava que es desafiessin per veure quin d’ells era el més ocurrent, capaç de contar la facècia més jocosa, la més hilarant, però de sobte experimentà un gir inexplicablement brusc i dramàtic. No recordo el motiu del canvi tan violent en la conversa de sobretaula amb cafè i copes de conyac, perfumada amb fum de bons havans.

El primer a parlar va ser el meu oncle, en Quiquet, que va recordar l’angoixa i la por que va passar en una presó de Lleó acabada la Guerra Civil. El van reclutar els republicans a l’edat de 17 o 18 anys per lluitar al front, quan ja tot estava perdut, i l’exèrcit franquista el va fer presoner a la batalla de l’Ebre. Ell era un soldat espantat d’un batalló impotent que es rendí. Es pensava que el matarien, fins a l’extrem que, quan a la catedral de Lleó, que servia de presó provisional, cridaven el nom d’un reclús, ningú contestava per por de ser afusellat. Un seu germà, el meu oncle Agustí, va anar a salvar-lo, però els va costar trobar-lo en aquella fosca masmorra perquè els captius temien el pitjor.

El meu oncle Agustí contà que la tristesa en un primer moment el va conduir al temps de la guerra, però aviat ens assegurà que l’havia metabolitzat perquè és indissociable el dolor i el sofriment en una contesa civil. En canvi, evocà amb molta pena un Nadal que no havia pogut passar entre nosaltres per culpa d’una malaltia i va haver de romandre tot el jorn sol en una habitació. Va solemnitzar que va recordar-se de tots nosaltres, especialment de la seva mare, la iaia Josepa, morta feia anys.

A la taula també hi havia un amic estimat dels meus oncles, en Pere Ferrer, que havia combatut en el bàndol republicà i gràcies a la seva astúcia i llesta decisió el meu oncle Agustí estava viu i no el van matar pel delicte de ser capellà. Ell va dir-nos que la tristesa més fonda va ser quan el van detenir per roig i van estar a punt de matar-lo. També va ser el meu oncle qui el va anar a treure de la garjola, després d’anys empresonat.

El meu pare, home de bona jeia, sempre content i benhumorat, no recordava cap gran tristesa. Qui el coneixia no es va sorprendre perquè ell defensava la teoria que s’han d’escombrar metòdicament els mals pensaments del cap i del cor, neutralitzar-los amb bons moments, com més alegres i riallers, millor. Sense cap èmfasi, va dir que a la vida sempre hi ha situacions lletges i tristes, com les morts de les persones preuades, però és millor no pensar-hi i endavant les atxes.

En la conversa no hi vaig poder intervenir perquè era petit i encara no havia fet cap gran tristesa com les dels grans. La mare va exigir que no es parlés més de melancolies, que era festa alegre i penséssim que ens reuniríem en la festa major petita. Així paradoxalment es deia: major i petita.

Quan era jove el pare insistia que havia de canviar la cara trista per una de simpàtica. Li replicava que no era trista, era tímida, però em corregia afirmant que jo li havia parlat de l’existencialisme d’un tal Sartre i de l’angoixa, i m’havia de curar perquè no era bo per a la salut. Una teoria de gent ociosa que no penca, car l’única angoixa de l’obrer és no cobrar la mesada, això ha de ser una au de pas, que ara és aquí com ara és allà i em preguntava si ho entenia. Li deia que sí, malgrat que no entenia res; tanmateix, no volia que s’esplaiés ampliant la idea.

L’estiu del 2020, suposo que com que havia emmagatzemat molta resignació i bona disposició, vaig aguantar bé el tancament, malgrat l’estira i arronsa del confinament, que sempre sembla fet a la babalà, com està passant ara entre el Govern de la Generalitat i el TSJC, però l’estiu d’enguany, ja sense reserves de paciència i amb moltes ganes de viatjar, se m’ha fet atabalador i feixuc. D’altra banda, m’amoïna aquest desori col·lectiu, els comportaments superbs i irresponsables de molts individus. Em temo que l’estiu vinent serà trist i decebedor.

Hem aguantat bé els confinaments, els hem passat en una caseta dalt d’un turó arbrat de pinedes i oliveres, sense veïnatge, a prop de Torroella, Pals i Palafrugell. Una parella molt amiga, que viuen en un pis a Girona, no s’han aguantat més i han aprofitat una oferta d’un hotel de la Costa Brava per anar-hi a passar una setmana. Nosaltres, si visquéssim a la ciutat i en un pis hauríem fet el mateix. Altres amics també han fugit del lloc on viuen, envoltats per un paisatge gris d’alts edificis i han sojornat en cases rurals.

La televisió informa diàriament de gent ingressada als hospitals, els més greus a l’UVI o a l’UCI, igual de la situació en altres països sobre les persones atacades pel virus. Ningú del nostre entorn d’amics i familiars ha contret la malaltia, excepte un company de Tarragona, d’edat avançada, molt reticent a deixar-se punxar, i quan finalment, pressionat per la dona i les filles, va vacunar-se, la Janssen li va produir una reacció negativa i va estar-se molts dies a l’UCI. A hores d’ara encara roman a l’hospital i té les cames immobilitzades. Ens ha enviat una fotografia somrient, però no se sap el que li pot passar. Fora d’ell la pandèmia ha estat televisiva, virtual, no real.

Sempre que quedem amb dos amics, ella compara la propagació de la covid-19 amb el període en què van extingir-se els dinosaures del planeta. Una visió apocalíptica que compartim. També la malfiança que l’estiu del 2022 sigui pitjor, perquè ningú sap com matar el virus i ja ens preparem per la sisena onada. Mentre hi ha vida, hi ha esperança. Amén.