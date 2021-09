Acabat el mes d’agost, moltes coses tornaran a funcionar amb «normalitat». Després d’aquest mes, vacacional, podrem avisar els tècnics que ens han de reparar algun aparell o alguna avaria, anar al metge, al dentista, al callista, o fer aquelles gestions o comandes que havien quedat pendents, etc.

No vol pas dir que no hi hagi excepcions, per poder atendre certes urgències, com la dels sanitaris que tenen cura dels afectats per la COVID, que mereixen un capítol a part, d’admiració i agraïment. Però, per a la resta, el més natural és que una majoria dels professionals, de tota mena, hagin estat gaudint d’unes merescudes vacances.

La paraula «normalitat» l’hem posat entre cometes, perquè, a més que segueixen algunes de les limitacions, ara pel delta, s’ha produït aquest trist i reprovable esdeveniment, de l’Afganistan, que tan sols sentir-ne el nom se’ns posa la pell de gallina. Un cop més, els americans s’hi han ben lluït. Han hagut de marxar per cames, i el més trist és que, després de tants milions gastats i l’alt nombre de pèrdues humanes, amb la nova entrada dels talibans, han deixat el país pitjor del que estava, amb pilons de gent que intenten fugir, amenaçats de revenja, i amb les dones privades dels seus més elementals drets humans.

Aquesta trista situació, que fereix els nostres sentiments, ens fa dir que de normalitat, en aquests moments, res de res. Ens espera una complicada tardor. És el nostre parer.