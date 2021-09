Acabàrem! No és que els líders llacistes fossin delinqüents o bojos, que entre totes dues possibilitats estava la discussió, el que passa és que són uns missioners encarregats de salvar la humanitat. Els catalans, vinga a preocupar-nos per haver estat en mans d'una tropa que semblen necessitar algú que cada matí els ajudi a posar-se les sabates, i resulta que són enviats de Déu o dels extraterrestres, o de qui sigui, per salvar el món, que Catalunya els queda petita. Ho va revelar fa un parell de dies Jordi Cuixart a Manresa, assegurant que l'objectiu de l'autodeterminació catalana és impedir que el planeta i la humanitat se’n vagin en orris. Des de fa temps, la gent es pren a befa qualsevol cosa que digui el pobre Cuixart, però ell sap bé que els grans profetes han estat sempre víctimes de la incomprensió del populatxo. Ell, a la seva, que la humanitat és a les seves mans.

De moment, el bo d’en Cuixart es conforma d’anunciar-nos en llocs modestos l'apocalipsi que esdevindrà en cas que el llacisme no triomfi: una xerradeta aquí, un micròfon amic allà, una mala ressaca més enllà. Però no hem de trigar a veure’l pels carrers de la gran ciutat, amb una túnica i un gaiato, anunciant l'apocalipsi.

-Penediu-vos, pecadors, el final és a prop.

Per afegir a continuació:

-Tret que el llacisme triomfi i que -això sobretot- poseu uns eurets en aquesta caixa de resistència que per casualitat tinc aquí amb mi.

Jo ja intuïa que les coses de la republiqueta no anaven pròsperes quan en pocs dies abandonaren el vaixell de Waterloo la Clara Ponsatí i en Ramón Cotarelo, que, malgrat el que tothom creu, són dues persones diferents. Donem gràcies que Cotarelo calça ulleres de les de semblar intel·lectual, que, si no, a veure com el distingim de la Ponsatí. Pensaríem que només un ha deixat plantat el Vivales i el seu Consell per la Republiqueta, i no. Són persones diferents, consti en acta.

Després de prometre'ns que Europa esperava la republiqueta, que l'ONU ens reservava seient en el Consell de Seguretat, que les empreses es barallarien per instal·lar-se a Catalunya, que tot això en divuit mesos, i de comprovar a la fi la falsedat de tot plegat, no en quedava altra que prometre salvar la humanitat. Si ni així aconsegueixen cap suport més enllà dels seus fidels de sempre, millor deixar-ho córrer. A prometre això és al que es dedica Cuixart, a qui hauran encomanat tal tasca per ser de tots ells el que té més aspecte d'estar malament del terrat, cosa que en els profetes és un plus. Si un senyor amb aspecte normal t'augura l'apocalipsi, no li fas ni cas, però si és un tipus amb la cara d’en Cuixart i l'expressió de guillat que sol compondre quan parla, no pots evitar cert cangueli. La barba canosa, tal com se l’està deixant el nostre profeta, també ajuda, però menys.

-I si resulta que aquest sonat té raó? Miri, sap què, posi'm un llaç groc a la solapa i tingui cinc euros per a la seva guardiola, bon home. No s’ho gasti en vi.

Un no pot deixar de pensar en tot el que ens hauríem estalviat d'haver sabut abans que els líders del procés no eren més que una tropa de sonats. I ells, de pas, s'haurien estalviat uns anys de presó: ben ricament que haurien estat, al frenopàtic.