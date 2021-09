Avui m’han donat l’alta d’una intervenció d’urologia que em van fer la setmana passada al Hospital Dr. Josep Trueta, i el primer que vull fer es agrair l’atenció rebuda per part de tots els profesionals amb els que he tingut contacte a l’Hospital, des dels zeladors fins l’equip de metges. Especialment vull destacar, a banda de la seva professionalitat, les ganes de fer les coses ben fetes, la humanitat i l’escalf amb que he sigut tractat per tot l’equip d’infermeria de la cinquena planta d’urologia. Tot això fa que et curis més ràpid, i que aquests moments tant solitaris dintre de l’habitació els portis millor, encarant amb més optimisme la recuperació. En aquests temps que corren trobar un grup que treballi amb aquesta alegria i professionalitat és molt encoratjador. Moltes gràcies i sobretot moltes felicitats i us demano que no defalliu perquè sou els àngels de la medicina.